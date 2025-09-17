Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Daily Oil Intake Limit: एक दिन में कितने चम्मच तेल का सेवन है सुरक्षित? जानिए एक्सपर्ट की राय

Daily Oil Intake Limit: जानिए एक दिन में कितना तेल खाना सुरक्षित है। हेल्दी तेलों का सेवन कैसे करें, ओलिक एसिड के फायदे और हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी टिप्स।

भारत

Dimple Yadav

Sep 17, 2025

Daily Oil Intake Limit
Daily Oil Intake Limit (Photo- freepik)

Daily Oil Intake Limit: आज के समय में जंक फूड्स की आदत बढ़ गई है। अधिकतर जंक फूड्स में तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। बावजूद इसके लोग दिन भर ऑयली फूड्स खाते रहते हैं। वहीं, कुछ लोग सेहत के प्रति जागरूक हैं और घर का बना खाना ही पसंद करते हैं। हालांकि, तेल की सही मात्रा को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं।

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो जरूरत से ज्यादा तेल का सेवन हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। यह दिल की बीमारियों, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अनुसार शरीर के वजन, उम्र, फिजिकल एक्टिविटी और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से तेल की जरूरत अलग-अलग होती है। इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Oil Daily to Sharpen Mind : इस तेल में बना खाना खाने से दिमाग होता है तेज, याददाश्त भी बनी रहेगी लंबी
लाइफस्टाइल
Eat This Oil Daily to Sharpen Mind

कौन सा तेल सेहतमंद है?

तेल का सही चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। जैतून का तेल, नारियल का तेल और सरसों का तेल हेल्दी विकल्प माने जाते हैं। इनमें ओमेगा-3 और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद हैं। वहीं, कुछ तेलों में ट्रांस फैट अधिक होता है, जो दिल के लिए हानिकारक होता है।

रोजाना कितनी मात्रा में तेल लेना चाहिए?

FDA के अनुसार रोजाना 20 ग्राम यानी करीब 2-3 चम्मच तेल का सेवन सुरक्षित माना जाता है। यह शरीर को आवश्यक एनर्जी और पोषण भी देता है। इससे ज्यादा तेल खाना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

हेल्दी तेल और ओलिक एसिड के फायदे

ओलिक एसिड वाले तेलों को सैचुरेटेड फैट वाले तेल की जगह इस्तेमाल करना चाहिए। ओलिक एसिड प्राकृतिक रूप से पनीर, नट्स, सूरजमुखी के बीज, अंडे, पास्ता, दूध, जैतून, एवोकाडो और चिकन में भी पाया जाता है। हेल्दी तेल का सेवन करने से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और शरीर को सही पोषण मिलता है।

टिप्स हेल्दी रहने के लिए

जंक या ऑयली फूड्स की मात्रा नियंत्रित करें और रोजाना 2-3 चम्मच हेल्दी तेल का सेवन करें। सही तेल का चुनाव और संतुलित डाइट अपनाकर आप अपने दिल और सेहत दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Oil Pulling Benefits: तेल से कुल्ला करने के फायदे, दांतों से लेकर बॉडी डिटॉक्स तक कैसे करता है कमाल?
लाइफस्टाइल
Benefits of oil pulling, Oil pulling for teeth, Ayurvedic oil pulling,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

17 Sept 2025 03:30 pm

Hindi News / Lifestyle News / Daily Oil Intake Limit: एक दिन में कितने चम्मच तेल का सेवन है सुरक्षित? जानिए एक्सपर्ट की राय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.