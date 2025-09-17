Daily Oil Intake Limit: एक दिन में कितने चम्मच तेल का सेवन है सुरक्षित? जानिए एक्सपर्ट की राय

Daily Oil Intake Limit: आज के समय में जंक फूड्स की आदत बढ़ गई है। अधिकतर जंक फूड्स में तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। बावजूद इसके लोग दिन भर ऑयली फूड्स खाते रहते हैं। वहीं, कुछ लोग सेहत के प्रति जागरूक हैं और घर का बना खाना ही पसंद करते हैं। हालांकि, तेल की सही मात्रा को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं।