Bigg Boss 19: अशनूर के पिता ने जो किया वो हर लड़की का होता है सपना, जानिए क्या करते हैं Gurmeet Singh

Bigg Boss 19: एक बेटी के लिए उसके पिता पहली सुरक्षा, पहला भरोसा और पहला हीरो होते हैं। Bigg Boss 19 में भी कुछ ऐसा ही पल देखने को मिला, जब अशनूर कौर के पिता गुरमीत सिंह ने ऐसा काम किया, जिसे हर लड़की अपने पापा से सपने में भी चाहती है। पिता–बेटी के इस खूबसूरत रिश्ते ने शो में न सिर्फ भावनाओं का तूफान ला दिया, बल्कि सभी को याद दिला दिया कि एक Strong Father Figure किसी भी लड़की की जिंदगी में कितना बड़ा रोल निभाता है। आखिर क्या किया अशनूर के पिता ने, जो हर बेटी का सपना बन गया आइए जानें।