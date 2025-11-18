Bigg Boss 19: अशनूर के पिता ने जो किया वो हर लड़की का होता है सपना, जानिए क्या करते हैं Gurmeet Singh

Ashnoor Kaur Bigg Boss 19|फोटो सोर्स – Patrika.com
Bigg Boss 19: एक बेटी के लिए उसके पिता पहली सुरक्षा, पहला भरोसा और पहला हीरो होते हैं। Bigg Boss 19 में भी कुछ ऐसा ही पल देखने को मिला, जब अशनूर कौर के पिता गुरमीत सिंह ने ऐसा काम किया, जिसे हर लड़की अपने पापा से सपने में भी चाहती है। पिता–बेटी के इस खूबसूरत रिश्ते ने शो में न सिर्फ भावनाओं का तूफान ला दिया, बल्कि सभी को याद दिला दिया कि एक Strong Father Figure किसी भी लड़की की जिंदगी में कितना बड़ा रोल निभाता है। आखिर क्या किया अशनूर के पिता ने, जो हर बेटी का सपना बन गया आइए जानें।
नीलम और तान्या ने अशनूर के शरीर को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा,“कितनी मोटी है! दिन-भर जिम करती है फिर भी इतनी मोटी कैसे? उसके कपड़े हम पर ज्यादा अच्छे लगेंगे।”तान्या ने ये तक दावा किया कि एक वीडियो क्लिप में अशनूर उन्हें “काफी बड़ी” दिख रही थीं।कुनिका ने और आगे बढ़ते हुए कहा,“मेरी 13 साल की पोती भी जानती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।” अशनूर के पिता ने बिग बॉस के घर में अपनी बेटी के लिए मजबूती से स्टैंड लिया और सबके सामने उसके लिए अपना प्यार खुलकर जताया।
बिग बॉस के घर में अशनूर के पिता ने अपनी बेटी के लिए ऐसा प्यारा जेस्चर दिखाया, जिसने सभी का दिल पिघला दिया।
शो में उन्होंने अशनूर की चोटी बड़े प्यार से बनाई एक ऐसा पल जिसे देखकर हर किसी को लगा कि पिता और बेटी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है।यह दृश्य सिर्फ एक हेयरस्टाइल ठीक करने का पल नहीं था, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि एक पिता अपनी बेटी की जिंदगी में कितना कोमल, स्नेही और केयरिंग रोल निभाता है।
शो में दिखाए गए एक वीडियो में, जब अशनूर भावुक हुईं और उन्होंने अपनी मेहनत व सफर के बारे में बात की, तो उनके पिता ने उनके माथे पर प्यार से किस किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर बेहद गर्व है कि वह इतने मजबूत मनोबल के साथ यहां तक पहुंची।
बिग बॉस के घर में यह पल इतना प्यारा था कि हर तरफ मुस्कान ही मुस्कान बिखर गई। दोनों ने ‘ये दिल लाया है बहार’ जैसे दिल को छू लेने वाले गाने पर कदम मिलाए, और उनके चेहरे पर झलक रहा अपनापन तुरंत ही दर्शकों के दिल में उतर गया।गुरमीत सिंह की आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व साफ दिख रहा था, और अशनूर के चेहरे पर वह निश्चिंत खुशी दिखाई दे रही थी जो सिर्फ पिता की मौजूदगी में महसूस होती है।
