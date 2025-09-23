Bigg Boss Medical Team: बिग बॉस के घर में बीमार होने पर कौन करता है इलाज, जानिए वहां डॉक्टर होता है या नहीं?

Bigg Boss Medical Team: टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस हर साल सुर्खियों में रहता है। शो में कंटेस्टेंट्स महीनों तक एक ही घर में रहते हैं, जहां न तो परिवार होता है और न ही बाहर से आसानी से मदद मिल पाती है। ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर कोई कंटेस्टेंट बीमार पड़ जाए तो इलाज कैसे होता है? क्या बिग बॉस के घर में डॉक्टर मौजूद रहते हैं या उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है? आइए जानते हैं इसका सच।
जी हां, बिग बॉस के सेट पर मेडिकल टीम मौजूद रहती है। हल्की-फुल्की बीमारी जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार या छोटी चोट की स्थिति में डॉक्टर घर के अंदर ही जाकर इलाज करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे-मोटे मेडिकल इमरजेंसी को शो की टीम इन-हाउस डॉक्टर के जरिए संभाल लेती है।
अगर किसी कंटेस्टेंट की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए या चोट गंभीर हो, तो उन्हें तुरंत घर से बाहर अस्पताल ले जाया जाता है। कई बार ऐसा हो चुका है जब प्रतिभागियों को स्वास्थ्य कारणों से शो छोड़ना पड़ा। राकेश बापट (Bigg Boss 15) को किडनी स्टोन की समस्या होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिद्धार्थ शुक्ला को शो के दौरान टाइफॉइड हो गया था, जिसके चलते उन्हें बाहर जाकर इलाज कराना पड़ा। Bigg Boss Ultimate (Tamil) में सुरेश चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने पहले घर के अंदर ही इलाज किया, लेकिन बाद में उन्हें शो छोड़ना पड़ा।
शो शुरू होने से पहले हर कंटेस्टेंट का फिजिकल और मेंटल हेल्थ चेकअप किया जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि कंटेस्टेंट लंबे समय तक शो के माहौल को झेलने में सक्षम हैं। Reddit और अन्य स्रोतों पर भी यही चर्चा होती रही है कि बिग बॉस टीम बिना मेडिकल स्क्रीनिंग के किसी को शो का हिस्सा नहीं बनाती।
कई सीजन में यह भी देखा गया है कि सेट पर एक मेडिकल रूम मौजूद होता है। यहां तुरंत डॉक्टर बुलाकर कंटेस्टेंट का इलाज किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, Bigg Boss OTT 2 में जब अभिषेक मल्हन की तबीयत बिगड़ी थी, तो डॉक्टरों को तुरंत बुलाकर जांच की गई।