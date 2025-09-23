Bigg Boss Medical Team: बिग बॉस के घर में बीमार होने पर कौन करता है इलाज, जानिए वहां डॉक्टर होता है या नहीं?

अगर किसी कंटेस्टेंट की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए या चोट गंभीर हो, तो उन्हें तुरंत घर से बाहर अस्पताल ले जाया जाता है। कई बार ऐसा हो चुका है जब प्रतिभागियों को स्वास्थ्य कारणों से शो छोड़ना पड़ा। राकेश बापट (Bigg Boss 15) को किडनी स्टोन की समस्या होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिद्धार्थ शुक्ला को शो के दौरान टाइफॉइड हो गया था, जिसके चलते उन्हें बाहर जाकर इलाज कराना पड़ा। Bigg Boss Ultimate (Tamil) में सुरेश चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने पहले घर के अंदर ही इलाज किया, लेकिन बाद में उन्हें शो छोड़ना पड़ा।