Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस का सबसे बड़ा रहस्य, घर में 2 ऐसी जगहें, जहां कैमरे भी है फेल

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में रोमांच चरम पर है, और जैसे-जैसे हफ्ते बीत रहे हैं, शो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। मेकर्स कंटेस्टेंट्स के हर पहलू पर पैनी नजर रख रहे हैं, और इसके लिए बिग बॉस हाउस में लगे हैं सैकड़ों कैमरे। हालांकि, इस बार कैमरों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पिछले सीजन के आंकड़ों पर गौर करें तो हर बार इनकी संख्या 100 से ऊपर ही रही है।