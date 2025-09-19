Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस का सबसे बड़ा रहस्य, घर में 2 ऐसी जगहें, जहां कैमरे भी है फेल

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में रोमांच चरम पर है, और जैसे-जैसे हफ्ते बीत रहे हैं, शो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। मेकर्स कंटेस्टेंट्स के हर पहलू पर पैनी नजर रख रहे हैं, और इसके लिए बिग बॉस हाउस में लगे हैं सैकड़ों कैमरे। हालांकि, इस बार कैमरों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पिछले सीजन के आंकड़ों पर गौर करें तो हर बार इनकी संख्या 100 से ऊपर ही रही है।
क्या आप जानते हैं कि इतने कैमरों के बावजूद, बिग बॉस हाउस में 2 ऐसी जगहें हैं जहां कैमरे की पहुंच नहीं है? जी हां, स्मोकिंग जोन और बाथरूम ऐसे 2 'अदृश्य' जगह हैं जहां रिकॉर्डिंग नहीं होती। कंटेस्टेंट्स इन जगहों पर जाते समय अपने माइक साथ लेकर जाते हैं, ताकि उनकी बातों को सुना जा सके।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि घर में कोई भी कोना अछूता न रहे, मेकर्स ने स्पीड डोम, पीटीजेड (पैन-टिल्ट-जूम), और क्यूब कैमरों जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया है, कुछ कैमरे जानबूझकर दिखाई देते हैं, जबकि कुछ को सावधानीपूर्वक छिपाया जाता है ताकि कंटेस्टेंट्स का स्वाभाविक व्यवहार और बातचीत कैद हो सके।
बता दें कि हर सीजन में, शो की प्रोडक्शन टीम घर के डिजाइन और जरूरत के अनुसार कैमरों की संख्या तय करती है। सलमान खान समेंत कई कंटेस्टेंट्स ने पहले भी कहा है कि घर में 100 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, जिनसे कुछ भी नहीं छुपता। लेकिन ये दो जगहें आज भी बिग बॉस हाउस का एक रहस्य बनी हुई हैं।