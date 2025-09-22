Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 Secret Room: बिग बॉस का सीक्रेट रूम क्या है, जहां भेजी गई हैं नेहल चुडासमा

Bigg Boss 19 Secret Room: बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में दर्शकों को एक नया ट्विस्ट देखने को मिला, जहां वीकेंड का वार के दौरान नेहल चुडासमा को घर से बेघर किया गया। लेकिन यहां से असली ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, सलमान खान ने बीच में ही खेल बदल दिया।

भारत

MEGHA ROY

Sep 22, 2025

Bigg Boss 19 Secret Room explained|फोटो सोर्स – nehalchudasama9/Instagram

Bigg Boss 19 Secret Room: बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में दर्शकों को एक नया ट्विस्ट देखने को मिला, जहां वीकेंड का वार के दौरान नेहल चुडासमा को घर से बेघर किया गया। लेकिन यहां से असली ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, सलमान खान ने बीच में ही खेल बदल दिया। नेहल को अब सीधे बिग बॉस के सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है, जहां से वह बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स पर नजर रखने वाली हैं। वहीं जनता के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर बिग बॉस में सीक्रेट गेम तो सुना था, लेकिन यह सीक्रेट रूम क्या है और इससे गेम पर कितना असर पड़ सकता है। जानिए क्या है सीक्रेट रूम का असली रहस्य और इससे दर्शकों को क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।

Bigg Boss के सीक्रेट रूम में क्या होता है?

Bigg Boss 19 secret room concept| फोटो सोर्स – Bigg boss/Instagram

बिग बॉस का सीक्रेट रूम हमेशा से शो का सबसे दिलचस्प हिस्सा रहा है। यह घर के अंदर ही बनाया गया एक अलग सा कमरा होता है, लेकिन यहां जाने वाले कंटेस्टेंट्स को घरवालों की जानकारी के बिना रखा जाता है। इस दौरान वे मॉनिटर्स और ऑडियो सिस्टम की मदद से घर में हो रही हर एक गतिविधि पर नज़र रख सकते हैं। यानी, उन्हें साफ-साफ पता होता है कि कौन उनकी पीठ पीछे क्या कह रहा है और किसकी सच्चाई क्या है।

पहले भी देखा गया है यह ट्विस्ट

बिग बॉस के शुरुआती सीजन से ही सीक्रेट रूम का खेल चलता आया है। कई बार कंटेस्टेंट्स को बाहर कर दिया जाता है और बाद में जब वे सीक्रेट रूम से वापसी करते हैं, तो घरवालों की पोल खोल देते हैं। यही वजह है कि यह ट्विस्ट शो में हमेशा तगड़ी हलचल मचा देता है।

इस बार का है हाई-टेक सीक्रेट रूम

बिग बॉस 19 का सीक्रेट रूम पहले से ज्यादा एडवांस बनाया गया है। यहां लगे मॉनिटर्स और खास तकनीक के जरिए नेहल पूरे घर पर पैनी नजर रख पाएंगी। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्हें अपने गेम की नई रणनीति बनाने का भी पूरा समय मिलेगा।

नेहल की वापसी से मचेगा तहलका


नेहल जब सीक्रेट रूम से घर लौटेंगी, तो उनके पास कई अहम खुलासे होंगे। उन्हें पता चलेगा कि कौन सच्चा है, कौन चालाकी कर रहा है, किसने दोस्ती निभाई और किसने धोखा दिया। ये सब जानकर उनकी गेम स्ट्रॉन्ग होगी। दर्शकों के लिए यह और भी रोमांचक होगा, क्योंकि सीक्रेट रूम से लौटने वाले कंटेस्टेंट्स अक्सर शो की दिशा बदल देते हैं।

Updated on:

22 Sept 2025 03:36 pm

Published on:

22 Sept 2025 02:58 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bigg Boss 19 Secret Room: बिग बॉस का सीक्रेट रूम क्या है, जहां भेजी गई हैं नेहल चुडासमा

