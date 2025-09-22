Bigg Boss 19 Secret Room: बिग बॉस का सीक्रेट रूम क्या है, जहां भेजी गई हैं नेहल चुडासमा

Bigg Boss 19 Secret Room: बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में दर्शकों को एक नया ट्विस्ट देखने को मिला, जहां वीकेंड का वार के दौरान नेहल चुडासमा को घर से बेघर किया गया। लेकिन यहां से असली ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, सलमान खान ने बीच में ही खेल बदल दिया। नेहल को अब सीधे बिग बॉस के सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है, जहां से वह बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स पर नजर रखने वाली हैं। वहीं जनता के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर बिग बॉस में सीक्रेट गेम तो सुना था, लेकिन यह सीक्रेट रूम क्या है और इससे गेम पर कितना असर पड़ सकता है। जानिए क्या है सीक्रेट रूम का असली रहस्य और इससे दर्शकों को क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।