Tanya Mittal Dubai Trip Secret: बिग बॉस के घर में तान्य का नया खुलासा, मिठाई खाने दुबई चली गई थी, जानिए उस स्वीट के बारे में

Tanya Mittal Dubai Trip Secret: बिग बॉस 19 का घर इन दिनों सिर्फ झगड़ों और स्ट्रैटजीज की वजह से ही नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की पर्सनल कहानियों के लिए भी चर्चा में है। ऐसा ही कुछ तान्या मित्तल ने अपनी जिंदगी के एक दिलचस्प राज़ खोला, जिसे फैंस को हैरानी भी हुई और एंटरटेनमेंट भी मिला। दरअसल, उन्होंने बताया कि वे सिर्फ एक खास मिठाई 'बकलावा 'का स्वाद चखने के लिए इंडिया से दुबई तक का सफर कर चुकी हैं। यह सुनकर सभी कंटेस्टेंट्स हैरान रह गए। आइए जानते हैं तान्या ने ऐसा क्या कहा, जिससे उनका बकलावा वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया और बिग शो में चर्चा का विषय बन गया।