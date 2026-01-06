How To Check Fake Eggs: ऑर्गेनिक अंडों के नाम पर ठगी? जानिए नकली और असली अंडे पहचानने का तरीका

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि अंडे मशीनों से बनाए जा रहे हैं। इन दावों ने लोगों को भ्रमित कर दिया है, हालांकि अब तक किसी भी सरकारी या वैज्ञानिक संस्था ने ऐसे “मशीन से बने अंडों” की पुष्टि नहीं की है। विशेषज्ञों की मानें तो अंडा बनाना एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, जिसे मशीन से तैयार करना न तो आसान है और न ही सस्ता। अगर ऐसा संभव भी हो, तो उसकी कीमत सामान्य अंडों से कहीं ज्यादा होगी।