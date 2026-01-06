6 जनवरी 2026,

How To Check Fake Eggs: ऑर्गेनिक अंडों के नाम पर ठगी? जानिए नकली और असली अंडे पहचानने का तरीका

How To Check Fake Eggs: अंडा न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह शरीर को गर्म रखने, ताकत बढ़ाने और इम्युनिटी मजबूत करने में भी मदद करता है। लेकिन इसी बढ़ती मांग के साथ बाजार में मिलावटी और नकली “देसी” अंडों की चर्चाएं भी तेज हो जाती हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 06, 2026

Nakli Ande Ki Pehchan Kaise Kare,Nakli ande kaise bante hain,Real Eggs or Fake Eggs,

Fake organic eggs identification|फोटो सोर्स – Gemini

How To Check Fake Eggs: आजकल बाजार में ऑर्गेनिक अंडों की मांग तेजी से बढ़ी है और इसी के साथ इनके नाम पर ठगी की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। कई जगह साधारण अंडों को ही “ऑर्गेनिक” बताकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे आम खरीदार भ्रम में पड़ जाता है। ऐसे में पैसे खर्च करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि असली ऑर्गेनिक अंडा आखिर होता क्या है और उसकी पहचान कैसे की जाए, ताकि आप सही और सेहतमंद विकल्प चुन सकें।

मशीन से बने अंडों” की पुष्टि

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि अंडे मशीनों से बनाए जा रहे हैं। इन दावों ने लोगों को भ्रमित कर दिया है, हालांकि अब तक किसी भी सरकारी या वैज्ञानिक संस्था ने ऐसे “मशीन से बने अंडों” की पुष्टि नहीं की है। विशेषज्ञों की मानें तो अंडा बनाना एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, जिसे मशीन से तैयार करना न तो आसान है और न ही सस्ता। अगर ऐसा संभव भी हो, तो उसकी कीमत सामान्य अंडों से कहीं ज्यादा होगी।

देसी अंडे के नाम पर खेल

सर्दियों में भूरे या देसी अंडों की मांग ज्यादा होती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ व्यापारी सफेद फार्म अंडों को चाय की पत्ती या केमिकल रंगों से रंगकर देसी अंडा बताकर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। कई बार पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को ज्यादा अंडे देने के लिए इंजेक्शन या दवाएं देने की भी शिकायतें सामने आती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं।

Egg Real or Fake Check Quality: असली और नकली में फर्क कैसे करें?

छिलका देखें: असली देसी अंडे का छिलका थोड़ा खुरदुरा और मजबूत होता है, जबकि रंग किया हुआ अंडा हाथ लगाने पर हल्का चिकना लग सकता है।
पानी टेस्ट: अंडे को पानी में डालें। ताजा अंडा नीचे बैठ जाएगा, जबकि पुराना या खराब अंडा ऊपर तैर सकता है।
तोड़कर जांचें: असली और ताजा अंडे की जर्दी गोल और उभरी हुई होती है, जो आसानी से फैलती नहीं।
स्रोत पर ध्यान दें: हमेशा भरोसेमंद दुकान या किसान से ही अंडे खरीदें।

अंडा क्यों है सेहत के लिए जरूरी?

US Department of Agriculture के अनुसार अंडा पोषण का पावरहाउस माना जाता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, सेलेनियम और कई जरूरी विटामिन्स जैसे विटामिन A, D, E और B12 पाए जाते हैं। अंडे में मौजूद ल्यूटिन और जीएक्सैंथिन आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।संतुलित मात्रा में अंडों को डाइट में शामिल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्युनिटी बेहतर होती है और शरीर को सर्दियों में अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है।

06 Jan 2026 12:33 pm

