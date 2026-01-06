Healthy Street Food: चटोरों के लिए खुशखबरी, अब वजन बढ़ने के डर के बिना खाएं पानीपुरी और टिक्की, बस अपनाएं ये तरीके

​Healthy Street Food: स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना लाजमी है। चाहे वह चटपटी पानीपुरी हो या कुरकुरी आलू टिक्की, गली-मोहल्ले के इन स्वादों का मुकाबला कोई फाइव स्टार रेस्टोरेंट भी नहीं कर सकता है। अक्सर लोग वजन बढ़ने या पेट खराब होने के डर से इन चीजों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन अगर सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए, तो आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड भी हेल्दी हो सकता है? ​फिटनेस डाइटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट अश्लेषा जोशी ने Indian Express से बातचीत में बताए ऐसे कुछ 'स्मार्ट फूड पेयरिंग' जो आपके स्नैक्स की न्यूट्रिशन वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप अपनी फेवरेट चाट को हेल्दी बना सकते हैं।