6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Healthy Street Food: चटोरों के लिए खुशखबरी, अब वजन बढ़ने के डर के बिना खाएं पानीपुरी और टिक्की, बस अपनाएं ये तरीके

Healthy Street Food: स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं? जानिए न्यूट्रिशनिस्ट के बताए वो 4 फूड कॉम्बिनेशन, जो आपकी चाट, टिक्की और पानीपुरी को न केवल टेस्टी बल्कि साथ ही हेल्दी भी बना सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 06, 2026

Healthy Indian street food platter, Aloo tikki with dahi and sprouts, Chana chaat with lemon and herbs

Healthy Street Food Hacks | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

​Healthy Street Food: स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना लाजमी है। चाहे वह चटपटी पानीपुरी हो या कुरकुरी आलू टिक्की, गली-मोहल्ले के इन स्वादों का मुकाबला कोई फाइव स्टार रेस्टोरेंट भी नहीं कर सकता है। अक्सर लोग वजन बढ़ने या पेट खराब होने के डर से इन चीजों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन अगर सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए, तो आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड भी हेल्दी हो सकता है? ​फिटनेस डाइटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट अश्लेषा जोशी ने Indian Express से बातचीत में बताए ऐसे कुछ 'स्मार्ट फूड पेयरिंग' जो आपके स्नैक्स की न्यूट्रिशन वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप अपनी फेवरेट चाट को हेल्दी बना सकते हैं।

​चना चाट और नींबू

चना चाट प्रोटीन और फाइबर का खजाना होता है, लेकिन इसके न्यूट्रीशन को बॉडी तक पहुंचाने का काम नींबू करता है। एक्सपर्ट के अनुसार, चने में मौजूद नॉन-हीम आयरन को बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। नींबू का विटामिन C इस आयरन को सोखने में मदद करता है। अगली बार जब चना चाट खाएं तो उस पर नींबू जरूर निचोड़ें, यह आपकी थकान दूर करेगा और शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मददगार होगा।

​पानीपुरी में पुदीना

पानीपुरी का तीखा पानी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है। अगर इसमें पुदीने की भरपूर मात्रा हो, तो यह पेट के लिए अच्छा हो सकता है। पुदीना पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे पानीपुरी खाने के बाद भारीपन या गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। जीरा, काला नमक और इमली के साथ मिलकर पुदीना इसे एक अच्छा डाइजेस्टिव ड्रिंक बना देता है।

आलू टिक्की और दही

आलू टिक्की में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अधिक होता है, लेकिन जब आप इसके साथ गाढ़ा दही लेते हैं, तो यह एक बैलेंस्ड मील बन सकता है। दही में पाएं जाने वाले प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन आलू के ग्लाइसेमिक लोड को कम करते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता और आपका पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है।

​पाव भाजी और कच्चा प्याज

बिना प्याज के पाव भाजी का मजा अधूरा है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, कच्चे प्याज में खास पाचन एंजाइम्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आंतों (Gut Health) के लिए अच्छे होते हैं। भाजी के साथ कच्चा प्याज खाने से डाइजेशन प्रोसेस अच्छी होती है और खाने में हैवी फील नहीं हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Food Good For Kidney: सर्दियों में किडनी पर बढ़ता है खतरा! डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स, रहेंगे टेंशन-फ्री
लाइफस्टाइल
kidney detox foods, food good for kidney health, food good for kidney patients.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

06 Jan 2026 12:53 pm

Hindi News / Lifestyle News / Healthy Street Food: चटोरों के लिए खुशखबरी, अब वजन बढ़ने के डर के बिना खाएं पानीपुरी और टिक्की, बस अपनाएं ये तरीके

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Alberta Canada Dinosaur Graveyard: आप भी ले सकते हैं डाइनासोर्स की दुनिया का यूनीक एक्सपीरियंस, जानें इस म्यूजियम की खासियत

Canada Dinosaur Museum, 72 million years old dinosaurs,
लाइफस्टाइल

ऑर्गेनिक या नकली? अंडों की खरीदी से पहले ये बातें जरूर जानें

Nakli Ande Ki Pehchan Kaise Kare,Nakli ande kaise bante hain,Real Eggs or Fake Eggs,
लाइफस्टाइल

सिल्वर लोटस और मोतियों की माला... नीता अंबानी के इस नए लुक ने इंटरनेट पर बटोरी सुर्खियां

Nita Ambani rose pink saree look, Nita Ambani latest saree style, Nita Ambani world cup event photos, Nita Ambani pink saree and pearls
लाइफस्टाइल

Venezuela News : दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं यहां, सबसे बड़ा वाटरफॉल भी, जानिए वेनेजुएला की खास चीजों के बारे में

Venezuela Crisis News, Venezuela President, Trump on Venezuela war, US and Venezuela News,
लाइफस्टाइल

कौन हैं सोफी शाइन? जिनसे शादी की खबरों में हैं शिखर धवन

Shikhar Dhawan Wedding Rumours, Shikhar Dhawan Personal Life, Shikhar Dhawan Love Life,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.