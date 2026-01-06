Healthy Street Food: चटोरों के लिए खुशखबरी, अब वजन बढ़ने के डर के बिना खाएं पानीपुरी और टिक्की, बस अपनाएं ये तरीके

Healthy Street Food Hacks | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Healthy Street Food: स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना लाजमी है। चाहे वह चटपटी पानीपुरी हो या कुरकुरी आलू टिक्की, गली-मोहल्ले के इन स्वादों का मुकाबला कोई फाइव स्टार रेस्टोरेंट भी नहीं कर सकता है। अक्सर लोग वजन बढ़ने या पेट खराब होने के डर से इन चीजों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन अगर सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए, तो आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड भी हेल्दी हो सकता है? फिटनेस डाइटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट अश्लेषा जोशी ने Indian Express से बातचीत में बताए ऐसे कुछ 'स्मार्ट फूड पेयरिंग' जो आपके स्नैक्स की न्यूट्रिशन वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप अपनी फेवरेट चाट को हेल्दी बना सकते हैं।
चना चाट प्रोटीन और फाइबर का खजाना होता है, लेकिन इसके न्यूट्रीशन को बॉडी तक पहुंचाने का काम नींबू करता है। एक्सपर्ट के अनुसार, चने में मौजूद नॉन-हीम आयरन को बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। नींबू का विटामिन C इस आयरन को सोखने में मदद करता है। अगली बार जब चना चाट खाएं तो उस पर नींबू जरूर निचोड़ें, यह आपकी थकान दूर करेगा और शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मददगार होगा।
पानीपुरी का तीखा पानी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है। अगर इसमें पुदीने की भरपूर मात्रा हो, तो यह पेट के लिए अच्छा हो सकता है। पुदीना पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे पानीपुरी खाने के बाद भारीपन या गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। जीरा, काला नमक और इमली के साथ मिलकर पुदीना इसे एक अच्छा डाइजेस्टिव ड्रिंक बना देता है।
आलू टिक्की में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अधिक होता है, लेकिन जब आप इसके साथ गाढ़ा दही लेते हैं, तो यह एक बैलेंस्ड मील बन सकता है। दही में पाएं जाने वाले प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन आलू के ग्लाइसेमिक लोड को कम करते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता और आपका पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है।
बिना प्याज के पाव भाजी का मजा अधूरा है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, कच्चे प्याज में खास पाचन एंजाइम्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आंतों (Gut Health) के लिए अच्छे होते हैं। भाजी के साथ कच्चा प्याज खाने से डाइजेशन प्रोसेस अच्छी होती है और खाने में हैवी फील नहीं हो सकता है।
