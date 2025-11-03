Big Boss में प्रणित मोरे को हुई ये बीमारी, जानें अब तक कितने कंटेस्टेंट बीमारी के चलते हुए घर से बाहर

प्रणित मोरे ने हाल ही में बताया है कि उन्हें शो के दौरान डेंगू हुआ था, जिसके चलते उन्हें मेडिकल कारणों से घर से बाहर जाना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी तबियत अचानक बिगड़ी और मेकर्स ने फैसला लिया कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए।मेकर्स की ओर से यह घोषणा की गई कि यह वैलेंट इविक्शन नहीं है, बल्कि एक मेडिकल एग्जिट है। शो के होस्ट सलमान खान ने भी कहा कि प्रणित को चिकित्सकीय ध्यान की जरूरत है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सुधार के बाद उन्हें ‘सिक्‍रेट रूम’ में वापस लाया जा सकता है। लेकिन यह पूरी तरह तय नहीं हुआ है।