Big Boss में प्रणित मोरे को हुई ये बीमारी, जानें अब तक कितने कंटेस्टेंट बीमारी के चलते हुए घर से बाहर

Bigg Boss Contestant Health Issue: रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए सिर्फ गेम ही चुनौती नहीं होती, बल्कि वहां का माहौल, रहते खाते नींद का रूटीन और तनाव भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। इस बार ऐसा ही कुछ हुआ था शो के प्रसिद्ध प्रतियोगी प्रणित मोरे के साथ। आइए जानते हैं बीमार होने की वजह, शो से बाहर निकलने का मामला और पहले ऐसे कितने कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिन्हें बीमारी या मेडिकल कारणों से घर छोड़ना पड़ा।
प्रणित मोरे ने हाल ही में बताया है कि उन्हें शो के दौरान डेंगू हुआ था, जिसके चलते उन्हें मेडिकल कारणों से घर से बाहर जाना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी तबियत अचानक बिगड़ी और मेकर्स ने फैसला लिया कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए।मेकर्स की ओर से यह घोषणा की गई कि यह वैलेंट इविक्शन नहीं है, बल्कि एक मेडिकल एग्जिट है। शो के होस्ट सलमान खान ने भी कहा कि प्रणित को चिकित्सकीय ध्यान की जरूरत है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सुधार के बाद उन्हें ‘सिक्रेट रूम’ में वापस लाया जा सकता है। लेकिन यह पूरी तरह तय नहीं हुआ है।
यह पहला मौका नहीं है जब Bigg Boss में कोई कंटेस्टेंट स्वास्थ्य समस्या की वजह से शो बीच में छोड़कर गया हो। इससे पहले कई बार प्रतिभागियों को गंभीर बीमारियों, पैनिक अटैक या मेडिकल कंडीशन की वजह से शो छोड़ना पड़ा है। हाल ही में प्रणित मोरे को डेंगू के कारण बाहर जाना पड़ा। आइए जानते हैं अब तक ऐसे 10 कंटेस्टेंट्स के बारे में, जिन्हें बीमारी या हेल्थ इश्यूज की वजह से Bigg Boss हाउस छोड़ना पड़ा।
‘साथ निभाना साथिया’ फेम देवोलीना भट्टाचार्जी को रीढ़ की हड्डी (स्पाइनल) में गंभीर चोट लगने के कारण Bigg Boss 13 से बाहर जाना पड़ा था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। बाद में वे कुछ एपिसोड्स में गेस्ट के रूप में नजर आईं।
सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को शो के दौरान टाइफाइड (Typhoid) हुआ था। हालांकि वे कुछ दिनों के लिए अस्पताल गए, लेकिन जल्दी ठीक होकर शो में वापस लौट आए।
Bigg Boss 15 में राकेश बापट को acute kidney stone की समस्या हो गई थी। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें तुरंत शो छोड़ना पड़ा। बाद में उनकी तबीयत ठीक हुई लेकिन उन्होंने दोबारा शो में एंट्री नहीं की।
गायिका अफसाना खान को Bigg Boss 15 के दौरान गंभीर पैनिक अटैक (panic attack) आया था। उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता दी गई और बाद में शो से बाहर कर दिया गया।
मनु पंजाबी, जो कॉमन मैन के तौर पर शो में आए थे, को एक बार पैंक्रियाटिक अटैक (pancreatic attack) हुआ था। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत बाहर ले जाया गया।
Bigg Boss 11 में जुबैर खान को शो के शुरुआती हफ्तों में मानसिक तनाव (mental stress) और दवाओं के सेवन के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा था। बाद में उन्हें शो से बाहर कर दिया गया।
पारस छाबड़ा को एक टास्क के दौरान हाथ की उंगली में गंभीर चोट (finger injury) आई थी। उन्हें सर्जरी के लिए अस्थायी रूप से शो छोड़ना पड़ा।
Bigg Boss 11 में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले विकास गुप्ता को गले में इंफेक्शन और मेडिकल कारणों से शो के बीच में बाहर होना पड़ा था।
Bigg Boss 19 में हाल ही में प्रणित मोरे को डेंगू (Dengue) हो गया था। उनकी तबीयत खराब होने पर मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर जाने की अनुमति दी। कहा जा रहा है कि वे ठीक होने के बाद शर्तों पर दोबारा एंट्री कर सकते हैं।
हिमांशी खुराना को शुरुआती हफ्तों में हेल्थ इश्यूज के कारण काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थीं। उनकी तबीयत के चलते परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ा।
