बिहार के वायरल दबंग नेता Anant Singh की संपत्ति करोड़ों में, तीन लग्जरी कार, जानिए और क्या-क्या है इनके पास

Anant Singh हाल ही में 2.70 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली टोयोटा लैंड क्रूजर कार खरीदने को लेकर सुर्खियों में आए थे। उनके पास कुल तीन लग्जरी SUV गाड़ी हैं, जिनकी कीमत 3.23 करोड़ रुपये बताई गई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Oct 27, 2025

Anant Singh

Anant Singh Lifestyle

बिहार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अनंत सिंह(Anant Singh) को नहीं जानता होगा। बिहार राजनीति के चर्चित और बाहुबली नेता अनंत सिंह फिर से चुनावी मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव(Bihar Assembly Election 2025) मोकामा विधानसभा सीट से इस बार जेडीयू के उम्मीदवार बने बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अपने समर्थकों के बीच ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह देसी अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अनंत सिंह अपने लाइफस्टाइल और संपत्ति को लेकर भी चर्चा रहते हैं। आइये जानते हैं उनके संपत्ति और लाइफस्टाइल के बारे में।

Anant Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति के मालिक

अनंत सिंह के हलफनामे के मुताबिक, उनके पास कुल 26.66 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 11.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्तिहै। उनकी पत्नी नीलम देवी, जो खुद भी राजनीति में सक्रिय हैं, उनसे भी अधिक संपन्न हैं। नीलम देवी के पास 13.07 करोड़ रुपये की चल और 49.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है। दोनों पति-पत्नी की कुल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपये*की है। हालांकि, अनंत सिंह पर 27.49 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी पर 23.51 करोड़ रुपये का कर्ज भी है। यानी कुल 51 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी दोनों पर दर्ज है।

Anant Singh Car: 2.70 करोड़ की लैंड क्रूजर और महंगी गाड़ियां


अनंत सिंह हाल ही में 2.70 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली टोयोटा लैंड क्रूजर कार खरीदने को लेकर सुर्खियों में आए थे। उनके पास कुल तीन लग्जरी SUV गाड़ी हैं, जिनकी कीमत 3.23 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं उनकी पत्नी के पास तीन कारें हैं, जिनकी कीमत 77.62 लाख रुपये है।

गहनों और निवेश का शौक


अनंत सिंह और उनकी पत्नी गहनों के भी बड़े शौकीन हैं। अनंत सिंह के पास 150 ग्राम सोना (करीब 15 लाख रुपये) और उनकी पत्नी के पास 701 ग्राम सोना (लगभग 62 लाख रुपये) व 6.3 किलो चांदी (9.45 लाख रुपये) है। दोनों के पास मिलाकर लगभग 91 लाख रुपये के आभूषण हैं। साथ ही, अनंत सिंह ने शेयर बाजार और बॉन्ड में करीब 10 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि नीलम देवी का निवेश 21 लाख रुपये का है।

Anant Singh: हाथी-घोड़े और पशुधन के भी मालिक


अनंत सिंह को घोड़े पालने का शौक लंबे समय से रहा है। बिहार विधानसभा में उन्होंने कभी बग्घी से एंट्री लेकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। हलफनामे में उन्होंने बताया है कि उनके पास गाय, भैंस और हाथी भी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1.90 लाख रुपये आंकी गई है। अनंत सिंह के पास 15.61 लाख रुपये नकद, जबकि उनकी पत्नी के पास 34.60 लाख रुपये नकद हैं।

27 Oct 2025 05:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / बिहार के वायरल दबंग नेता Anant Singh की संपत्ति करोड़ों में, तीन लग्जरी कार, जानिए और क्या-क्या है इनके पास

लाइफस्टाइल

Patrika Site Logo

