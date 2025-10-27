बिहार के वायरल दबंग नेता Anant Singh की संपत्ति करोड़ों में, तीन लग्जरी कार, जानिए और क्या-क्या है इनके पास

बिहार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अनंत सिंह(Anant Singh) को नहीं जानता होगा। बिहार राजनीति के चर्चित और बाहुबली नेता अनंत सिंह फिर से चुनावी मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव(Bihar Assembly Election 2025) मोकामा विधानसभा सीट से इस बार जेडीयू के उम्मीदवार बने बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अपने समर्थकों के बीच ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह देसी अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अनंत सिंह अपने लाइफस्टाइल और संपत्ति को लेकर भी चर्चा रहते हैं। आइये जानते हैं उनके संपत्ति और लाइफस्टाइल के बारे में।