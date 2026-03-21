जिम गए बिना कैसे घटाएं वजन! बिना हिले-डुले की जाने वाली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का कमाल

Isometric Exercise: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में जिम के लिए घंटों निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोग फिट रहने के लिए जिम जाने से परहेज करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग फिटनेस का मतलब ट्रेडमिल पर दौड़ना या भारी वजन उठाना ही समझते हैं। लेकिन एक नई रिसर्च से पता चला है कि आप बिना हिले-डुले, बस एक ही पोज में रुककर भी अपनी सेहत बना सकते हैं। इसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज (Isometric Exercises) कहते हैं। आइए आज के इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, इसे कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं।