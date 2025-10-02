Patrika LogoSwitch to English

Black Spots In Face Reason: चेहरे पर अचानक दिखने लगे छोटे काले धब्बे? हो सकता है ये गंभीर बीमारी का संकेत

Black Spots In Face Reason: अगर चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे काले स्पॉट्स दिखने लगें, तो यह न सिर्फ त्वचा की सुंदरता को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई बार शरीर के अंदर चल रही किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 02, 2025

Black pigmentation on face reason|फोटो सोर्स- Freepik

Black Spots In Face Reason: त्वचा की चमक और खूबसूरती हमारे शरीर के स्वास्थ्य को भी दर्शाती है। ऐसे में अगर चेहरे पर अचानक छोटे-छोटे काले स्पॉट्स दिखने लगें, तो यह न सिर्फ त्वचा की सुंदरता को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई बार शरीर के अंदर चल रही किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकते हैं।


अक्सर लोग इन्हें केवल सनटैन, एजिंग या हार्मोनल बदलाव का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इन धब्बों के पीछे की वजह को पहचाना जाए और सही इलाज किया जाए।

चेहरे पर काले धब्बे क्यों होते हैं?

चेहरे या शरीर पर अचानक दिखने वाले काले धब्बे सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होते, बल्कि ये त्वचा में मौजूद मेलेनिन नामक तत्व के असंतुलन से होते हैं। जब त्वचा में मेलेनिन अधिक बनता है, तो उस जगह पर रंग गहरा दिखने लगता है। इसे हाइपरपिग्मेंटेशन कहते हैं। यह आमतौर पर मुंहासों के बाद, धूप में अधिक रहने से या हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। अधिकतर मामलों में ये धब्बे नुकसान नहीं पहुंचाते और समय के साथ हल्के हो जाते हैं।

काले धब्बों के प्रकार (Types of Dark Spots)

काले धब्बों के लक्षण (Symptoms)

  • त्वचा पर भूरे या काले रंग के हल्के-गहरे निशान
  • चेहरा, हाथ, गर्दन या कंधों जैसे खुले हिस्सों पर ज्यादा असर
  • समय के साथ धब्बों का आकार बढ़ना या क्लस्टर में बदल जाना
  • टैनिंग के बाद निशानों का दिखना

काले धब्बों के कारण (Causes of Dark Spots)

  • धूप या UV किरणों का असर
  • हार्मोनल बदलाव
  • दवाइयों का असर
  • सूजन या एलर्जी
  • मधुमेह

काले धब्बों से छुटकारा कैसे पाएं?

  • मुंहासों के निशान: सैलिसिलिक एसिड युक्त प्रोडक्ट्स
  • डार्क स्पॉट्स / हाइपरपिग्मेंटेशन: विटामिन C सीरम
  • झाइयां और स्किन टोन: एजेलाइक एसिड
  • डेड स्किन हटाने के लिए: एक्सफोलिएशन (सप्ताह में 1–2 बार)

