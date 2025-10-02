Black Spots In Face Reason: चेहरे पर अचानक दिखने लगे छोटे काले धब्बे? हो सकता है ये गंभीर बीमारी का संकेत

चेहरे या शरीर पर अचानक दिखने वाले काले धब्बे सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होते, बल्कि ये त्वचा में मौजूद मेलेनिन नामक तत्व के असंतुलन से होते हैं। जब त्वचा में मेलेनिन अधिक बनता है, तो उस जगह पर रंग गहरा दिखने लगता है। इसे हाइपरपिग्मेंटेशन कहते हैं। यह आमतौर पर मुंहासों के बाद, धूप में अधिक रहने से या हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। अधिकतर मामलों में ये धब्बे नुकसान नहीं पहुंचाते और समय के साथ हल्के हो जाते हैं।