Cardiologist Health Mantra: रसोई के ये 4 फूड्स हैं असली हेल्थ बूस्टर, जो बचाएं दिल से लेकर दिमाग तक!

Cardiologist Health Mantra : आजकल हर कोई किसी न किसी सप्लीमेंट के पीछे भाग रहा है। विटामिन की कमी है तो गोली, एनर्जी कम है तो पाउडर! लेकिन असली बात यह है कि हमारे शरीर को जो जरूरत होती है, उसका ज्यादातर हिस्सा नेचुरल फूड्स से ही पूरा हो सकता है। दिल्ली के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा, जिनके पास 40 साल का अनुभव है, ने हाल ही में बताया कि हमारे भारतीय किचन में ही ऐसे 4 हीरो फूड्स मौजूद हैं, जो किसी भी सप्लीमेंट से बेहतर काम करते हैं।