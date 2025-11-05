Cardiologist Health Mantra: रसोई के ये 4 फूड्स हैं असली हेल्थ बूस्टर, जो बचाएं दिल से लेकर दिमाग तक!

Cardiologist Health Mantra (photo- gemini ai)
Cardiologist Health Mantra : आजकल हर कोई किसी न किसी सप्लीमेंट के पीछे भाग रहा है। विटामिन की कमी है तो गोली, एनर्जी कम है तो पाउडर! लेकिन असली बात यह है कि हमारे शरीर को जो जरूरत होती है, उसका ज्यादातर हिस्सा नेचुरल फूड्स से ही पूरा हो सकता है। दिल्ली के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा, जिनके पास 40 साल का अनुभव है, ने हाल ही में बताया कि हमारे भारतीय किचन में ही ऐसे 4 हीरो फूड्स मौजूद हैं, जो किसी भी सप्लीमेंट से बेहतर काम करते हैं।
डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने कहा कि सच्चा वेलनेस किसी बोतल में नहीं मिलता, बल्कि वो आपकी रसोई में ही पक रहा होता है। आइए जानते हैं वो 4 सुपरफूड्स कौन-से हैं जो हर भारतीय रसोई में मिल जाते हैं।
डॉक्टर आलोक चोपड़ा के अनुसार, A2 घी भारत का दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा है। यह उस दूध से बनाया जाता है जो A2 प्रोटीन देता है, यानी देसी गाय का दूध। A2 घी शरीर और दिमाग दोनों के लिए प्योर फ्यूल की तरह काम करता है। यह पाचन को मजबूत बनाता है, त्वचा को चमक देता है और इम्युनिटी को बढ़ाता है।
हमारे दादी-नानी के जमाने से ही कहा जाता है कि हर मसाले में औषधि छिपी होती है। डॉक्टर आलोक चोपड़ा, कहते हैं, कि हमारे पूर्वज हर भोजन में समझदारी से मसाले डालते थे। हल्दी, अदरक, दालचीनी, लौंग, इलायची ये सभी मसाले शरीर में सूजन को कम करते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। यह सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि पूरे सिस्टम को हेल्दी रखते हैं।
बादाम, अखरोट, काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स अच्छे फैट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं और दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। रोजाना थोड़ी मात्रा में सूखे मेवे खाने से दिल मजबूत रहता है और थकान कम होती है।
डॉक्टर आलोक चोपड़ा बताते हैं कि दालें और फलियां (legumes) शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत हैं। ये मसल्स बनाने में मदद करती हैं, ब्लड शुगर को स्थिर रखती हैं और दिनभर की ऊर्जा देती हैं।
