Chicken Soup Benefits: दवा नहीं, एक कटोरा सूप हो सकता है हाई बीपी से लेकर कमजोर हड्डियों तक का इलाज, डाइटिशियन ने बताए सूप के फायदे

Chicken Soup Benefits:सर्दियों का मौसम अपने साथ सुहावनी धूप तो लाता ही है, लेकिन साथ ही सर्दी, खांसी और फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। जब हम बीमार होते हैं, तो अक्सर भारी खाना खाने की इच्छा नहीं होती। ऐसे में चिकन सूप न केवल एक कंफर्ट फूड है, बल्कि यह एक भरोसेमंद घरेलू उपचार भी है। डाइटिशियन पल्लवी कुमारी (शोधकर्ता) के अनुसार, बीमारी के दौरान शरीर को ऐसे पोषण की जरूरत होती है जो हल्का हो और तुरंत एनर्जी दें। इसलिए आइए जानते हैं कि इस विंटर सीजन में चिकन सूप को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के मुख्य कारण क्या हैं?
जब आप सर्दी की वजह से बंद नाक या गले की खराश से जूझ रहे होते हैं, तो चिकन सूप का गर्म शोरबा एक औषधि की तरह काम कर सकता है। इसकी गर्म भाप बंद नाक के छिद्रों को खोलने में मदद करती है। यह श्वसन मार्ग की सूजन को कम करता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है।
अगर आप बढ़ते ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो चिकन सूप आपकी डाइट का हिस्सा जरूर होना चाहिए। चिकन में पाया जाने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन न केवल बॉडी को पावर देता है, बल्कि बीपी को नॉर्मल रखने में भी सहायक हो सकता है। यह उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑपश्न है जो टेस्ट के साथ हेल्थ का संतुलन चाहते हैं।
चिकन सूप सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फास्फोरस का पावरहाउस है। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों के घनत्व (Density) को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। इतना ही नहीं, अर्थराइटिस या गठिया के मरीजों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।
घर पर पौष्टिक चिकन सूप बनाना बहुत आसान है। एक पैन में हल्का सा मक्खन गरम करके उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और चिकन के छोटे टुकड़े भून लें। अब इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां (गाजर, बीन्स, मटर) और 3-4 कप पानी मिलाएं। इसे तब तक उबालें जब तक चिकन और सब्जियां नरम न हो जाएं। लास्ट में स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें। बस, आपका गरमा-गरम इम्युनिटी बूस्टर सूप तैयार है।
