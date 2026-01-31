Chicken Soup Benefits: दवा नहीं, एक कटोरा सूप हो सकता है हाई बीपी से लेकर कमजोर हड्डियों तक का इलाज, डाइटिशियन ने बताए सूप के फायदे

Chicken Soup Benefits:सर्दियों का मौसम अपने साथ सुहावनी धूप तो लाता ही है, लेकिन साथ ही सर्दी, खांसी और फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। जब हम बीमार होते हैं, तो अक्सर भारी खाना खाने की इच्छा नहीं होती। ऐसे में चिकन सूप न केवल एक कंफर्ट फूड है, बल्कि यह एक भरोसेमंद घरेलू उपचार भी है। ​डाइटिशियन पल्लवी कुमारी (शोधकर्ता) के अनुसार, बीमारी के दौरान शरीर को ऐसे पोषण की जरूरत होती है जो हल्का हो और तुरंत एनर्जी दें। इसलिए ​आइए जानते हैं कि इस विंटर सीजन में चिकन सूप को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के मुख्य कारण क्या हैं?