Chinese Actress Expensive Plastic Bag: जिसे कचरा समझकर फेंक देती हैं मम्मी, उसे हाथ में लेकर रेड कार्पेट पर उतरी ये एक्ट्रेस, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!

Chinese Actress Expensive Plastic Bag: ग्लैमर वर्ल्ड में कब क्या देखने को मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्सर फिल्मी सितारे रेड कार्पेट पर करोड़ों के हीरे और महंगे डिजाइनर कपड़ों में नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में एक मशहूर चाइनीज एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब ये हसीना उतरीं, तो सबकी नजरें उनके खूबसूरत चेहरे पर नहीं, बल्कि उनके हाथ में मौजूद एक पीली पन्नी पर टिक गईं। पहली नजर में लगा कि शायद एक्ट्रेस सब्जी खरीदकर सीधे फंक्शन में आ गई हैं, लेकिन जब इस पन्नी की असलियत और इसकी लाखों में कीमत पता चली, तो सोशल मीडिया पर यह लुक काफी वायरल हो गया।