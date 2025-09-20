Clean Oily Kitchen Slab: स्लैब पर जमा है महीनों पुराना तेल? ये हैक्स एक बार में कर सकते हैं इसे बिल्कुल क्लीन

Clean Oily Kitchen Slab: क्या आपका भी किचन का स्लैब हो चुका है चिपचिपा और बदरंग? ये होना आम बात है कि खाना पकाते वक्त कब तेल के छींटे हर कोने में जम जाते हैं, पता ही नहीं चलता। समय की कमी और नजरअंदाजी की वजह से धीरे-धीरे चिकनाई की परत जमा होती जाती है और फिर उसे हटाना आसान नहीं होता।लेकिन घबराइए मत। कुछ आसान किचन हैक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने किचन के स्लैब को मिनटों में फिर से चमका सकते हैं, वो भी कम बजट में और बिना किसी हार्ड केमिकल के।तो आइए जानते हैं, कौन-कौन से हैं वो हैक्स, जिनसे आप अपने किचन के स्लैब को बना सकते हैं एकदम साफ और चमकदार जैसे नया हो।
नींबू और नमक का ये नुस्खा हर भारतीय रसोई का पुराना लेकिन असरदार फॉर्मूला है। इसके लिए आधा नींबू लें, उस पर नमक छिड़कें और सीधे स्लैब पर रगड़ें। पानी से धोते ही सतह चमक उठेगी।
अगर स्लैब पर महीनों से जमी चिकनाई और कालापन हट नहीं रहा है, तो बेकिंग सोडा और सिरका का ये कॉम्बिनेशन आपके बहुत काम आ सकता है। बस दोनों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और स्लैब पर फैला दें। फिर 10 मिनट बाद स्क्रब करेंगे तो चिकनाई ऐसे निकलेगी जैसे कभी थी ही नहीं।
अगर खाना बनाते समय अचानक तेल गिर गया हो, तो उस पर तुरंत पानी डालने या कपड़ा मारने की बजाय कॉर्नफ्लोर (या मैदा) छिड़क दें। कॉर्नफ्लोर एक शानदार अब्जॉर्बेंट होता है, जो तेल को मिनटों में सोख लेता है।
हर दिन स्लैब साफ रखना चाहते हैं? तो ये सबसे आसान और किफायती तरीका है।एक स्प्रे बोतल में गुनगुना पानी लें और उसमें कुछ बूंदें डिशवॉशिंग लिक्विड की डालें। फिर स्लैब पर छिड़कें और माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछते ही गंदगी गायब।
किचन स्लैब के कोने, जॉइंट्स या टाइल्स के बीच की जगहें आमतौर पर नजरअंदाज हो जाती हैं, और वहीं सबसे ज्यादा चिकनाई और कालापन जमता है। ऐसे में स्लैब के कोनों या जॉइंट्स में जमी गंदगी के लिए टूथब्रश को सिरके में डुबोकर हल्का स्क्रब करें। छोटे हिस्से भी चमकने लगेंगे।