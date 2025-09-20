Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Clean Oily Kitchen Slab: स्लैब पर जमा है महीनों पुराना तेल? ये हैक्स एक बार में कर सकते हैं इसे बिल्कुल क्लीन

Clean Oily Kitchen Slab: अगर आपका भी किचन स्लैब चिपचिपा और बदरंग नजर आता है,तो कुछ आसान घरेलू हैक्स को अपनाकर आप अपने किचन स्लैब को चमका सकते हैं, वो भी कम बजट में।जानिए यहां कौन-कौन से हैं वो असरदार उपाय।

भारत

MEGHA ROY

Sep 20, 2025

how to clean dirty kitchen slab, how to clean oily kitchen slab, Kitchen hacks,
Easy Indian kitchen cleaning hacks for oily slabs|फोटो सोर्स – Freepik

Clean Oily Kitchen Slab: क्या आपका भी किचन का स्लैब हो चुका है चिपचिपा और बदरंग? ये होना आम बात है कि खाना पकाते वक्त कब तेल के छींटे हर कोने में जम जाते हैं, पता ही नहीं चलता। समय की कमी और नजरअंदाजी की वजह से धीरे-धीरे चिकनाई की परत जमा होती जाती है और फिर उसे हटाना आसान नहीं होता।लेकिन घबराइए मत। कुछ आसान किचन हैक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने किचन के स्लैब को मिनटों में फिर से चमका सकते हैं, वो भी कम बजट में और बिना किसी हार्ड केमिकल के।तो आइए जानते हैं, कौन-कौन से हैं वो हैक्स, जिनसे आप अपने किचन के स्लैब को बना सकते हैं एकदम साफ और चमकदार जैसे नया हो।

नींबू और नमक का देसी नुस्खा

नींबू और नमक का ये नुस्खा हर भारतीय रसोई का पुराना लेकिन असरदार फॉर्मूला है। इसके लिए आधा नींबू लें, उस पर नमक छिड़कें और सीधे स्लैब पर रगड़ें। पानी से धोते ही सतह चमक उठेगी।

बेकिंग सोडा और सिरका का जादू

अगर स्लैब पर महीनों से जमी चिकनाई और कालापन हट नहीं रहा है, तो बेकिंग सोडा और सिरका का ये कॉम्बिनेशन आपके बहुत काम आ सकता है। बस दोनों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और स्लैब पर फैला दें। फिर 10 मिनट बाद स्क्रब करेंगे तो चिकनाई ऐसे निकलेगी जैसे कभी थी ही नहीं।

कॉर्नफ्लोर से तेल सोखें

अगर खाना बनाते समय अचानक तेल गिर गया हो, तो उस पर तुरंत पानी डालने या कपड़ा मारने की बजाय कॉर्नफ्लोर (या मैदा) छिड़क दें। कॉर्नफ्लोर एक शानदार अब्जॉर्बेंट होता है, जो तेल को मिनटों में सोख लेता है।

गर्म पानी और डिश लिक्विड स्प्रे

हर दिन स्लैब साफ रखना चाहते हैं? तो ये सबसे आसान और किफायती तरीका है।एक स्प्रे बोतल में गुनगुना पानी लें और उसमें कुछ बूंदें डिशवॉशिंग लिक्विड की डालें। फिर स्लैब पर छिड़कें और माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछते ही गंदगी गायब।

पुराना टूथब्रश और सिरका क्लीनर

किचन स्लैब के कोने, जॉइंट्स या टाइल्स के बीच की जगहें आमतौर पर नजरअंदाज हो जाती हैं, और वहीं सबसे ज्यादा चिकनाई और कालापन जमता है। ऐसे में स्लैब के कोनों या जॉइंट्स में जमी गंदगी के लिए टूथब्रश को सिरके में डुबोकर हल्का स्क्रब करें। छोटे हिस्से भी चमकने लगेंगे।

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Sept 2025 04:32 pm

Clean Oily Kitchen Slab: स्लैब पर जमा है महीनों पुराना तेल? ये हैक्स एक बार में कर सकते हैं इसे बिल्कुल क्लीन

