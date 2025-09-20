Clean Oily Kitchen Slab: स्लैब पर जमा है महीनों पुराना तेल? ये हैक्स एक बार में कर सकते हैं इसे बिल्कुल क्लीन

Clean Oily Kitchen Slab: क्या आपका भी किचन का स्लैब हो चुका है चिपचिपा और बदरंग? ये होना आम बात है कि खाना पकाते वक्त कब तेल के छींटे हर कोने में जम जाते हैं, पता ही नहीं चलता। समय की कमी और नजरअंदाजी की वजह से धीरे-धीरे चिकनाई की परत जमा होती जाती है और फिर उसे हटाना आसान नहीं होता।लेकिन घबराइए मत। कुछ आसान किचन हैक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने किचन के स्लैब को मिनटों में फिर से चमका सकते हैं, वो भी कम बजट में और बिना किसी हार्ड केमिकल के।तो आइए जानते हैं, कौन-कौन से हैं वो हैक्स, जिनसे आप अपने किचन के स्लैब को बना सकते हैं एकदम साफ और चमकदार जैसे नया हो।