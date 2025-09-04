Coffee Effects On Body: क्या कॉफी कर रही प्रोडक्टिविटी को बूस्ट? या हो रहा शरीर को नुकसान

Coffee Benefits And Side Effects: दुनियाभर में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चाय बेहद पसंद होती है। वहीं, कॉफी लवर्स की भी की भी कमी नहीं है। कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि, मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। सुबह की शुरुआत हो, ऑफिस की मीटिंग्स हो या देर रात तक जागना हो, इन सबके लिए लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। कॉफी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कॉफी वाकई हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है या ये धीरे-धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है?
कॉफी में मौजूद कैफीन होता है, जो सीधे दिमाग पर असर करता है, जिससे अलर्टनेस बढ़ती है।
कॉफी डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ावा देती है, जिससे मूड फ्रेश और पॉजिटिव रहता है।
वर्कआउट से पहले कॉफी लेने से एनर्जी बूस्ट होती है, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है।
रात को कॉफी पीना से नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, जिससे नींद पूरी न होने की समस्या और दिनभर थकान महसूस हो सकती है।
अधिक मात्रा में कैफीन लेने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, जिससे एनजायटी और स्ट्रेस बढ़ सकता है।
कॉफी एसिडिक होती है, जिससे कुछ लोगों को एसिडिटी, गैस या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है।
लगातार कॉफी पीने से शरीर को इसकी आदत लग सकती है, जिससे बिना कॉफी के थकान, सिर दर्द या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है।