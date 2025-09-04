Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Coffee Effects On Body: क्या कॉफी कर रही प्रोडक्टिविटी को बूस्ट? या हो रहा शरीर को नुकसान

Caffeine Side Effects: कई लोगों का मानना है कि कॉफी सेहत के लिए फायदेमंद होती है। वहीं, कई रीसर्च में पाया गया है कि ज्यादा कैफीन हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 04, 2025

coffee effects on body, does coffee boost productivity, is coffee bad for health, caffeine side effects,
कॉफी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है या शरीर को नुकसान पहुंचाती है? Image Source: ChatGPT)

Coffee Benefits And Side Effects: दुनियाभर में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चाय बेहद पसंद होती है। वहीं, कॉफी लवर्स की भी की भी कमी नहीं है। कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि, मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। सुबह की शुरुआत हो, ऑफिस की मीटिंग्स हो या देर रात तक जागना हो, इन सबके लिए लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। कॉफी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कॉफी वाकई हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है या ये धीरे-धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है?

कॉफी के फायदे (Benefits Of Coffee)

ये भी पढ़ें

Coffee For Hair: अंडे की जर्दी और कॉफी से बनाएं हेयर पैक, बाल होंगे घने और मजबूत
लाइफस्टाइल
Natural hair growth remedies, egg yolk and coffee hair pack, hair care tips ,

प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद (Helps In Increasing Productivity)

कॉफी में मौजूद कैफीन होता है, जो सीधे दिमाग पर असर करता है, जिससे अलर्टनेस बढ़ती है।

मूड को बेहतर करती है कॉफी (Coffee Improves Mood)

कॉफी डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ावा देती है, जिससे मूड फ्रेश और पॉजिटिव रहता है।

फिजिकल परफॉर्मेंस में मददगार कॉफी (Coffee Helpful In Physical Performance)

वर्कआउट से पहले कॉफी लेने से एनर्जी बूस्ट होती है, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है।

कॉफी के नुकसान (Side Effects Of Coffee)

नींद में बाधा डाल सकती है कॉफी (Sleeping Problem)

रात को कॉफी पीना से नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, जिससे नींद पूरी न होने की समस्या और दिनभर थकान महसूस हो सकती है।

हार्टबीट बढ़ सकती है (Can Increase Heartbeat)

अधिक मात्रा में कैफीन लेने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, जिससे एनजायटी और स्ट्रेस बढ़ सकता है।

पाचन पर असर (Effect On Digestion)

कॉफी एसिडिक होती है, जिससे कुछ लोगों को एसिडिटी, गैस या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है।

निर्भरता (Dependency)

लगातार कॉफी पीने से शरीर को इसकी आदत लग सकती है, जिससे बिना कॉफी के थकान, सिर दर्द या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Sledging Dating Trend: सर्दियों में अकेलेपन से डर? जानिए क्यों Gen Z कर रहे हैं ‘Sledging’ डेटिंग
लाइफस्टाइल
Sledging dating trend, Gen Z winter dating habits, Sledging relationships meanin, Winter loneliness and Gen Z, Gen Z dating slang 2025,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

04 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / Lifestyle News / Coffee Effects On Body: क्या कॉफी कर रही प्रोडक्टिविटी को बूस्ट? या हो रहा शरीर को नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट