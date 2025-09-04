Patrika LogoSwitch to English

Coffee For Hair: अंडे की जर्दी और कॉफी से बनाएं हेयर पैक, बाल होंगे घने और मजबूत

Coffee For Hair: आज समय बालों का झड़ना, रूखापन और बालों का पतला होना एक आम समस्या बन चुकी है। गलत खानपान, लगातार हेयर स्टाइलिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बालों की नेचुरल शाइन और मजबूती धीरे-धीरे कम हो जाती है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 04, 2025

Natural hair growth remedies, egg yolk and coffee hair pack, hair care tips ,
Coffee for hair growth and strength|फोटो सोर्स – Freepik

Coffee For Hair: बालों की खूबसूरती लड़कियों की सुंदरता पर चार चांद लगाने का काम करती है। अगर ऐसे में बालों को नुकसान पहुंचे तो खूबसूरती पर भी असर करता है। आज समय बालों का झड़ना, रूखापन और बालों का पतला होना एक आम समस्या बन चुकी है। गलत खानपान, लगातार हेयर स्टाइलिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बालों की नेचुरल शाइन और मजबूती धीरे-धीरे कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप बालों को फिर से चमकदार और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप कॉफी और अंडे की जर्दी के हेयर फेसपैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपको बालों को घना और चमकदार बना सकते है।

क्यों फायदेमंद है कॉफी और अंडा?

कॉफी में मौजूद कैफीन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं और बालों की ग्रोथ तेज होती है। इसके अलावा कॉफी डल और रूखे बालों में नेचुरल ब्राउन टोन भी देती है।अंडे की जर्दी प्रोटीन, बायोटिन और हेल्दी फैट्स का खजाना है। यह ड्राई और डैमेज बालों को डीप कंडीशन करती है और टूटने से बचाती है।

अंडे की जर्दी और कॉफी से हेयर पैक बनाने का तरीका

1 अंडे की जर्दी

1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर

1 छोटा चम्मच नारियल या ऑलिव ऑयल (वैकल्पिक)

विधि

  • सबसे पहले एक बाउल में अंडे की जर्दी को अच्छी तरह फेंट लें।
  • इसमें कॉफी पाउडर और नारियल/ऑलिव ऑयल डालकर स्मूद पेस्ट बना लें।
  • अब इस पैक को ब्रश या हाथों की मदद से बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छे से लगाएं।
  • लगभग 30–40 मिनट तक इसे लगा रहने दें।
  • इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें और कंडीशनर का इस्तेमाल करें।

फायदे

  • नियमित इस्तेमाल से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।
  • हेयर ग्रोथ बेहतर होती है और बाल घने दिखने लगते हैं।
  • ड्राई और फ्रिजी बाल नरम और मैनेजेबल बनते हैं।
  • कॉफी की वजह से बालों में नैचुरल शाइन और हल्की ब्राउनिश टोन आ जाती है।
  • इस हेयर पैक का इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। लगातार एक-दो महीने तक करने पर आपको अच्छे रिजल्ट नजर आने लगेंगे।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।


Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

04 Sept 2025 03:52 pm

Hindi News / Lifestyle News / Coffee For Hair: अंडे की जर्दी और कॉफी से बनाएं हेयर पैक, बाल होंगे घने और मजबूत

