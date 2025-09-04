Patrika LogoSwitch to English

Sledging Dating Trend: सर्दियों में अकेलेपन से डर? जानिए क्यों Gen Z कर रहे हैं ‘Sledging’ डेटिंग

Sledging Dating: सर्दियों का अकेलापन Gen Z के एक और डेटिंग ट्रेंड को जन्म देता है, जिसे स्लेजिंग कहते हैं। ये रिलेशनशिप सिर्फ सर्दियों के मौसम तक ही सीमित रहता है। आइए इस ट्रेंड के बारे में जानते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 04, 2025

क्या है स्लेजिंग डेटिंग। (Image Source: Chatgpt)

Sledging Gen Z Trend: सर्दियों की ठंडी हवाएं, गर्म चाय और कंबल में रहना सबको काफी पसंद आता है। सर्दियों का मौसम रोमांटिक मौसम माना जाता है। हालांकि, ये मौसम जितना रोमांटिक होता है, उतना ही अकेलेपन का एहसास भी दिलाता है। खासकर Gen Z को इस मौसम में ज्यादा अकेलापन फील होता है, जिसे दूर करने के लिए अब एक नया डेटिंग ट्रेंड सामने आया है, जिसे Sledging डेटिंग कहते हैं।

क्या है स्लेजिंग डेटिंग? What is Sledging Dating

Sledging शब्द वैसे तो क्रिकेट की दुनिया में लिया है। जहां विरोधी खिलाड़ियों को परेशान करने के लिए बातों से हमला किया जाता है। लेकिन, डेटिंग की दुनिया में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहां Sledging का मतलब है, सिर्फ सर्दियों में किसी के साथ कनेक्शन बनाना ताकि ठंड के मौसम में अकेलेपन से से बचा जा सके। लेकिन, इस बार असली रिश्ते की बात नहीं है। स्लेजर्स सिर्फ सर्दियों के लिए ये डेटिंग पैटर्न अपनाते हैं।

सर्दी खत्म होते ही रिश्ता खत्म (Relationship Ends As Soon As Winter Ends)

ये रिलेशनशिप सीरीयस रिलेशन नहीं होते हैं। हालांकि, ये इमोशनली सपोर्टिव और कंपनी देने वाले होते हैं। सर्दी खत्म होते-होते ये रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं।

Gen Z क्यों कर रहे हैं स्लेजिंग? (Why are Gen Z Doing Sledging)

  • सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, ऐसे में अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई स्पेशल व्यक्ति होने से सहारा मिलता है।
  • Gen Z को Sledging में एक सेफ स्पेस मिलता है, लोग एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं, वो भी बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के।
  • सर्दियों का मौसम खुद में इमोशन को बढ़ा देता है। रोमांटिक मूवीज, हॉट चॉकलेट डेट्स और फेस्टिव सीजन का माहौल इस ट्रेंड को और बढ़ावा देता है।

क्या ये ट्रेंड हेल्दी है? (Is this Trend Healthy)

Sledging डेटिंग एक हद तक हेल्दी हो सकती है, जब दोनों पार्टनर्स को इसकी सच्चाई के बारे में पता हो। अगर कोई एक व्यक्ति इसे सीरियस ले लेता है, तो दिल टूट सकता है और परेशानी हो सकती है।

लाइफस्टाइल

