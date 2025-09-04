Sledging Dating Trend: सर्दियों में अकेलेपन से डर? जानिए क्यों Gen Z कर रहे हैं ‘Sledging’ डेटिंग

Sledging शब्द वैसे तो क्रिकेट की दुनिया में लिया है। जहां विरोधी खिलाड़ियों को परेशान करने के लिए बातों से हमला किया जाता है। लेकिन, डेटिंग की दुनिया में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहां Sledging का मतलब है, सिर्फ सर्दियों में किसी के साथ कनेक्शन बनाना ताकि ठंड के मौसम में अकेलेपन से से बचा जा सके। लेकिन, इस बार असली रिश्ते की बात नहीं है। स्लेजर्स सिर्फ सर्दियों के लिए ये डेटिंग पैटर्न अपनाते हैं।