Sledging Dating Trend: सर्दियों में अकेलेपन से डर? जानिए क्यों Gen Z कर रहे हैं ‘Sledging’ डेटिंग

Sledging Gen Z Trend: सर्दियों की ठंडी हवाएं, गर्म चाय और कंबल में रहना सबको काफी पसंद आता है। सर्दियों का मौसम रोमांटिक मौसम माना जाता है। हालांकि, ये मौसम जितना रोमांटिक होता है, उतना ही अकेलेपन का एहसास भी दिलाता है। खासकर Gen Z को इस मौसम में ज्यादा अकेलापन फील होता है, जिसे दूर करने के लिए अब एक नया डेटिंग ट्रेंड सामने आया है, जिसे Sledging डेटिंग कहते हैं।
Sledging शब्द वैसे तो क्रिकेट की दुनिया में लिया है। जहां विरोधी खिलाड़ियों को परेशान करने के लिए बातों से हमला किया जाता है। लेकिन, डेटिंग की दुनिया में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहां Sledging का मतलब है, सिर्फ सर्दियों में किसी के साथ कनेक्शन बनाना ताकि ठंड के मौसम में अकेलेपन से से बचा जा सके। लेकिन, इस बार असली रिश्ते की बात नहीं है। स्लेजर्स सिर्फ सर्दियों के लिए ये डेटिंग पैटर्न अपनाते हैं।
ये रिलेशनशिप सीरीयस रिलेशन नहीं होते हैं। हालांकि, ये इमोशनली सपोर्टिव और कंपनी देने वाले होते हैं। सर्दी खत्म होते-होते ये रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं।
Sledging डेटिंग एक हद तक हेल्दी हो सकती है, जब दोनों पार्टनर्स को इसकी सच्चाई के बारे में पता हो। अगर कोई एक व्यक्ति इसे सीरियस ले लेता है, तो दिल टूट सकता है और परेशानी हो सकती है।