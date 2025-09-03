रोमांस का नया ट्रेंड Platonic romance क्या है? क्यों हो रहा है इतना पॉपुलर

Platonic romance: आज के इस बदलते दौर में रिलेशनशिप की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। अब सिर्फ प्यार का मतलब शादी, डेटटिंग या फिजिकल इंटिमेसी तक सीमित नहीं रह गई है। रिश्तों में कई तरह के नए-नए ट्रेंड देखने को मिलते है। अब एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है जिसे प्लेटोनिक रोमांस (Platonic Romance) कहते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे यह रोमांस आज के दौर में ट्रेंड कर रहा है।
Platonic Romance असल में ऐसा रिश्ता है, जहां दो लोग एक-दूसरे के बेहद करीब होते हैं, उनके बीच गहरा प्यार और अटूट बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें फिजिकल इंटिमेसी यानी सेक्स या शारीरिक संबंध शामिल नहीं होते। इसे सरल भाषा में कहें तो ये एक तरह का दिल से दिल का रिश्ता है, जिसमें प्यार तो है, लेकिन रोमांटिक एक्सपेक्टेशन नहीं।
आज की तेज-रफ्तार वाली जिंदगी में लोग रिश्तों से ज्यादा इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उन्हें समझे, सपोर्ट करे और बिना किसी शर्त के साथ खड़ा रहे। Platonic Romance में यही मिलता है। बिना किसी प्रेशर के एक प्यारा सा रिश्ता।
Romantic रिलेशनशिप में आमतौर पर शारीरिक नज़दीकियां और कपल जैसी एक्टिविटीज होती हैं। Platonic Romance में गहरी दोस्ती, प्यार और भरोसा तो होता है, लेकिन शारीरिक आकर्षण की जगह इमोशनल सपोर्ट पर जोर दिया जाता है। इसमें एक-दूसरे के साथ समय बिताना, बातें करना, एक-दूसरे की फीलिंग्स समझना अहम होता है।
इसमें पार्टनरशिप का दबाव नहीं होता, इसलिए रिश्ता आसान और हल्का लगता है। यह रिलेशनशिप आपको अकेलेपन से बचाता है और स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। इसमें ईमानदारी और भरोसा ज्यादा होता है क्योंकि यहां किसी तरह की शारीरिक अपेक्षाएं नहीं होतीं।
कभी-कभी Platonic Romance, समय के साथ Romantic Relationship में भी बदल सकता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यही है कि दोनों लोग शुरू से ही अपनी सीमाओं (boundaries) को समझते हैं और रिश्ता उसी आधार पर आगे बढ़ाते हैं।