Coffee Effects on Skin: सुबह खाली पेट कॉफी पीना पड़ सकता है भारी, स्किन और सेहत दोनों को होगा नुकसान

Coffee Effects on Skin: ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत गरम कॉफी के साथ होती है। नींद उड़ानी हो या ऑफिस के काम का स्ट्रेस कम करना हो, कॉफी सब के लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कभी-कभी आपकी यही पसंद आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए दुश्मन भी बन सकती है। हां, अगर आप जरुरत से ज्यादा कॉफी पीते हैं, तो यह आपकी स्किन का ग्लो छीन सकती है और चेहरे पर दाने या झुर्रियां पैदा कर सकती है।