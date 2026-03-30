Coffee Effects on Skin: सुबह खाली पेट कॉफी पीना पड़ सकता है भारी, स्किन और सेहत दोनों को होगा नुकसान

Coffee side effects on skin (source:AI)
Coffee Effects on Skin: ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत गरम कॉफी के साथ होती है। नींद उड़ानी हो या ऑफिस के काम का स्ट्रेस कम करना हो, कॉफी सब के लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कभी-कभी आपकी यही पसंद आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए दुश्मन भी बन सकती है। हां, अगर आप जरुरत से ज्यादा कॉफी पीते हैं, तो यह आपकी स्किन का ग्लो छीन सकती है और चेहरे पर दाने या झुर्रियां पैदा कर सकती है।
कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन तब जब आप इसे लिमिट में पिएं। अगर आप दिन भर में 1 या 2 कप कॉफी पीते हैं, तो यह आपकी स्किन को धूप से होने वाले नुकसान से बचाती है और चेहरे की सूजन कम करती है। लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ती है, स्किन पर इसका बुरा असर दिखना शुरू हो जाता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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