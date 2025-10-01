Patrika LogoSwitch to English

‘आंख के बदले आंख पूरी दुनिया…’, Gandhi और शास्त्री जी की जयंती पर ये 10 शुभकामनाएं भेजकर दें सबसे अलग बधाई

Gandhi Jayanti and Shastri Jayanti wishes: 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। पढ़ें गांधी जी और शास्त्री जी के 10 अनमोल विचार, शुभकामनाएं और प्रेरक संदेश जो आपके जीवन को बदल सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 01, 2025

Gandhi Jayanti and Shastri Jayanti wishes

Gandhi Jayanti and Shastri Jayanti wishes (photo- patrika)

Gandhi Jayanti and Shastri Jayanti wishes: हर साल 2 अक्टूबर का दिन भारतीय इतिहास में बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। यह दिन हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा के मूल्यों को याद दिलाता है।

महात्मा गांधी ने दुनिया को यह सिखाया कि अहिंसा और सत्य के बल पर भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। वहीं, शास्त्री जी ने अपने जीवन से सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका नारा “जय जवान, जय किसान” आज भी देश की आत्मा को दर्शाता है।

गांधी जी और शास्त्री जी के अनमोल विचार

“सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है।” – महात्मा गांधी

“आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी।” – महात्मा गांधी

“सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़े हथियार हैं।” – महात्मा गांधी

“सरलता ही जीवन की सबसे बड़ी शोभा है।” – लाल बहादुर शास्त्री

“जय जवान, जय किसान।” – लाल बहादुर शास्त्री

“सच्चा देशभक्त वही है, जो देश के लिए बलिदान दे सके।” – लाल बहादुर शास्त्री

“सत्य और नैतिकता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं।” – महात्मा गांधी

“कर्तव्यनिष्ठा ही इंसान को महान बनाती है।” – लाल बहादुर शास्त्री

“जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकते।” – महात्मा गांधी

“देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं।” – लाल बहादुर शास्त्री

शुभकामनाएं और संदेश

गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर 10 शुभकामना संदेश:

आइए इस 2 अक्टूबर पर सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाएं।

गांधी जी की सीख और शास्त्री जी का नारा हमें आज भी प्रेरित करता है।

सादगी और ईमानदारी ही असली ताकत है।

जय जवान, जय किसान – यही भारत की पहचान है।

सत्य और अहिंसा ही असली हथियार हैं।

शास्त्री जी का जीवन हर भारतीय के लिए आदर्श है।

2 अक्टूबर का दिन हमें चरित्र और मूल्यों की याद दिलाता है।

गांधी जी ने सिखाया कि हिंसा का जवाब अहिंसा है।

पद से नहीं, कर्म से इंसान महान होता है।

गांधी और शास्त्री जी के विचारों को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है।

गांधी- शास्त्री जयंती ऐतिहासिक दिन

गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती हमें केवल एक ऐतिहासिक दिन की याद नहीं दिलाते, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सत्य, अहिंसा, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा के मार्ग पर चलें और भारत को महान बनाने में अपना योगदान दें।

लाइफस्टाइल

Published on:

01 Oct 2025 07:06 pm

'आंख के बदले आंख पूरी दुनिया…', Gandhi और शास्त्री जी की जयंती पर ये 10 शुभकामनाएं भेजकर दें सबसे अलग बधाई

