‘आंख के बदले आंख पूरी दुनिया…’, Gandhi और शास्त्री जी की जयंती पर ये 10 शुभकामनाएं भेजकर दें सबसे अलग बधाई

महात्मा गांधी ने दुनिया को यह सिखाया कि अहिंसा और सत्य के बल पर भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। वहीं, शास्त्री जी ने अपने जीवन से सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका नारा “जय जवान, जय किसान” आज भी देश की आत्मा को दर्शाता है।