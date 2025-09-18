रेलवे के मांस पार्सल पर विवाद, किन सामानों को रेलवे पार्सल में ले जाना है वर्जित, Rail Parcel को लेकर क्या हैं नियम?

सही पैकिंग जरूरी है- रेलवे पार्सल में सामान तभी स्वीकार किया जाता है जब वह सुरक्षित तरीके से पैक हो। खराब पैकिंग की स्थिति में पार्सल रिजेक्ट हो सकता है।

वजन और आकार सीमा- हर पार्सल के लिए रेलवे ने वजन और आयाम की सीमा तय की है। निर्धारित सीमा से अधिक होने पर सामान की बुकिंग संभव नहीं होती।

बुकिंग रसीद (Receipt)- सामान बुक करते समय रेलवे द्वारा पार्सल रसीद जारी की जाती है। यह रसीद डिलीवरी के समय जरूरी होता है।

परिवहन का जोखिम- यदि कोई यात्री वर्जित वस्तु छुपाकर पार्सल करता है और दुर्घटना घटती है तो रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

किराया और शुल्क- पार्सल का किराया वजन, दूरी और केटेगरी के आधार पर तय होता है। रेलवे द्वारा शुल्क का पूरा डिटेल्स पार्सल ऑफिस में उपलब्ध होता है।