Covid 19 New Variant Update : नाली के पानी से फैल रहा, भारत के कोविड टास्क फोर्स से आया बयान, मास्क पहने या नहीं?

Covid 19 New Variant Cicada Update : कोविड 19 का नया वैरिएंट सिकाडा (Covid 19 New Variant BA 3.2) तेजी से फैल रहा है। सीडीसी (CDC) की जानकारी के मुताबकि, ये सबसे अधिक अमेरिका के करीब 25 राज्यों में फैला है। इसके अलावा 20 से अधिक देशों में पसरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसको लेकर जांच कर रहा है। अब डॉ. राजीव जयदेवन (भारत कोविड टास्क फोर्स के को-चेयरमैन) ने भी इसको लेकर अपडेट दिया है। समझिए कि ये भारत के लिए खतरा है या नहीं।