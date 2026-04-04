टाइम मैगजीन के कवर से लेकर गुमनाम मौत तक! पढ़िए उस सुपरस्टार की कहानी जो भीड़ में भी अकेली रह गई

Parveen Babi Life Story in Hindi: 70 और 80 के दशक में परवीन बॉबी एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने रहते थे। वह पहली भारतीय अभिनेत्री थीं जो मशहूर टाइम मैग्जीन के कवर पर छपीं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस स्टार के पीछे दुनिया भागती थी, उनकी मौत का पता दुनिया को तब चला जब उनके घर के बाहर 3 दिन पुराने अखबार और दूध के पैकेट पड़े मिले। यह कहानी सिर्फ एक हीरोइन की नहीं, बल्कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे उस अकेलेपन की है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। आज के इस लेख में आइए जानते हैं फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी के लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें।