दानिश मालेवार 7 साल की उम्र में शुरू किया खेलना, 21 में IPL में एंट्री, महंगी कारों का है शौक!

Danish Malewar IPL 2026 : आईपीएल 2026 में एक के बाद एक नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। सोमवार 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस (MI) ने दानिश मालेवार को पहला मैच खेलने का मौका दिया। महज 21 साल का ये खिलाड़ी कमाल का बल्लेबाज है। इसके अलावा दानिश की लाइफस्टाइल भी अट्रैक्टिव है। आइए, दानिश मालेवार के जीवन से जुड़ी रोचक बातों को जानते हैं-