Denim Jeans: अधिकतर जिंसों पर पीले रंग की सिलाई क्यों होती है, बहुत रोचक है इसके पीछे की कहानी?



आज जब फैशन जगत "सस्टेनेबल" बनने की ओर बढ़ रहा है, तो डेनिम फिर अपने पुराने रूप में लौट रहा है। हाथ से बना, टिकाऊ और सोच-समझकर तैयार किया गया। भारत और जापान जैसे देशों में अब कई ब्रांड प्राकृतिक रंगों से बने पीले धागों का उपयोग कर रहे हैं। कभी हल्दी, तो कभी पौधों से निकले रंगों से। इससे न केवल प्रदूषण घटता है, बल्कि हर जींस को एक अनोखा, गहराता हुआ सुनहरा रंग मिलता है। कई जगहों पर हाथ की सिलाई दोबारा लौट रही है। ये बात गौर करने लायक है कि सिर्फ एक रंग का फैसला, जो 150 साल पहले लिया गया था, आज भी फैशन की दुनिया में कायम है। डिजाइनर भले ही अब नई-नई सिलाई शैलियों और रंगों से प्रयोग कर रहे हों, लेकिन डेनिम की पहचान आज भी वही सुनहरी पीली रेखाएं हैं।