Diet Chart For Sinus Infection: साइनस की समस्या में क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज?

Diet Chart For Sinus Infection: साइनस इन्फेक्शन आजकल एक आम समस्या बन चुकी है।पॉल्यूशन और अन्य चीजें इसका एक बड़ा कारण हो सकती हैं। इसके वजह से नाक बंद होना, सिरदर्द, आंखें और गालों में भारीपन, ठंडक और बार-बार छींक आने जैसी शिकायतें होती हैं। ऐसे में खाने-पीने पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यहां जानिए साइनस की तकलीफ में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किनसे दूरी बनाना जरूरी है।