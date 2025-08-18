Patrika LogoSwitch to English

Diet Chart For Sinus Infection: साइनस की समस्या में क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज?

Food To Avoid In Sinus Infection: साइनस इन्फेक्शन आजकल एक आम समस्या बन चुकी है ।यहां जानिए साइनस की तकलीफ में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किनसे दूरी बनाना जरूरी है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 18, 2025

Food To Avoid In Sinus Infection, साइनस ,Diet Chart For Sinus Infection, साइनस में हेल्दी डाइट,
Foods to avoid during sinus infection फोटो सोर्स – Freepik

Diet Chart For Sinus Infection: साइनस इन्फेक्शन आजकल एक आम समस्या बन चुकी है।पॉल्यूशन और अन्य चीजें इसका एक बड़ा कारण हो सकती हैं। इसके वजह से नाक बंद होना, सिरदर्द, आंखें और गालों में भारीपन, ठंडक और बार-बार छींक आने जैसी शिकायतें होती हैं। ऐसे में खाने-पीने पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यहां जानिए साइनस की तकलीफ में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किनसे दूरी बनाना जरूरी है।

साइनस में क्या खाएं? (What to eat during Sinus Infection)

  • हल्दी और अदरक – हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और अदरक गले की खराश व नाक की सूजन को कम करता है। इन्हें चाय या दूध में शामिल कर सकते हैं।
  • भाप वाले सूप – वेजिटेबल या चिकन सूप न केवल पौष्टिक होते हैं बल्कि उनकी गर्माहट बलगम को ढीला करने और सांस लेने में राहत देने का काम करती है।
  • हर्बल टी – तुलसी, दालचीनी और शहद वाली हर्बल चाय शरीर को डिटॉक्स करती है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्या को कम करती है।
  • गुनगुना पानी – पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है। गुनगुना पानी बलगम को पतला करने में मदद करता है और नाक की जकड़न को कम करता है।
  • विटामिन C युक्त फल – संतरा, मौसमी, कीवी, नींबू जैसे फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं।

साइनस में किन चीजों से करें परहेज? (What to avoid during Sinus Infection)

  • जंक फूड और प्रोसेस्ड आइटम्स – पिज्जा, बर्गर, पैकेज्ड स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं।
  • मीठी चीजें – ज्यादा चीनी बलगम बनने की प्रक्रिया को तेज कर देती है और संक्रमण बढ़ा सकती है।
  • कैफीन और अल्कोहल – ये शरीर में डिहाइड्रेशन करते हैं, जिससे नाक की नमी कम हो जाती है और बंद नाक की समस्या बढ़ जाती है।
  • डेयरी प्रोडक्ट्स (दूध, पनीर, आइसक्रीम) – ये बलगम को गाढ़ा बना सकते हैं जिससे नाक और ज्यादा ब्लॉक हो जाती है।
  • फ्राइड और ऑयली फूड – तैलीय और मसालेदार भोजन पचने में भारी होते हैं और शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Hindi News / Lifestyle News / Diet Chart For Sinus Infection: साइनस की समस्या में क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज?

