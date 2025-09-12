दिल्ली में बियर पीने की उम्र घटाने पर चर्चा, जानिए बाकी राज्यों, शहरों में क्या है Age और Beer पीने का नियम

Beer Age Limit Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बीयर और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर विचार शुरू कर दिया है। हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से अवैध शराब बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों में पहले से ही बियर पीने की उम्र 21 साल निर्धारित है। ऐसे में दिल्ली भी इस बदलाव को लागू कर सकती है ताकि राजधानी में लोगों को वैध तरीके से शराब मिल सके।