Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

दिल्ली में बियर पीने की उम्र घटाने पर चर्चा, जानिए बाकी राज्यों, शहरों में क्या है Age और Beer पीने का नियम

Beer Age Limit Delhi: दिल्ली सरकार राजधानी में बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। जानिए NCR के अन्य शहरों और राज्यों में बियर पीने की उम्र क्या है और नए प्रस्तावित बदलाव क्या होंगे।

भारत

Dimple Yadav

Sep 12, 2025

beer age limit Delhi
दिल्ली में बियर पीने की उम्र घटाने पर चर्चा (Photo- freepik)

Beer Age Limit Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बीयर और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर विचार शुरू कर दिया है। हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से अवैध शराब बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों में पहले से ही बियर पीने की उम्र 21 साल निर्धारित है। ऐसे में दिल्ली भी इस बदलाव को लागू कर सकती है ताकि राजधानी में लोगों को वैध तरीके से शराब मिल सके।

बाकी राज्यों और NCR शहरों में नियम

हरियाणा – हरियाणा में अल्कोहल पीने की न्यूनतम आयु 21 साल है। वहीं, शराब की दुकानें ज्यादातर मॉल या कमर्शियल एरिया में स्थित हैं।

ये भी पढ़ें

Amazing Benefits of Beer: बीयर पीने से मिलते हैं गजब के फायदे, जानकर रह जाएंगे हैरान, जानिए सेवन करने का सही तरीका
स्वास्थ्य
beer.jpg

उत्तर प्रदेश (UP) – यूपी में भी शराब पीने की उम्र 21 साल रखी गई है। यहां अधिकतर निजी और सरकारी लाइसेंसधारी दुकानें संचालित होती हैं।

गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद – NCR के ये शहर पहले से ही 21 साल की आयु सीमा पर शराब की बिक्री करते हैं। इससे इन क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार काफी कम हो चुका है।

दिल्ली में प्रस्तावित बदलाव

बैठक में यह भी विचार किया गया कि दिल्ली में शराब की बिक्री का संचालन हाइब्रिड मॉडल पर किया जाए। यानी सिर्फ सरकारी निगमों के बजाय निजी दुकानदारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में चार सरकारी निगम ही शराब की दुकानें चलाते हैं। 2022 में नई आबकारी नीति पर विवाद और CBI-ED जांच के कारण निजी रिटेलर्स को हटा दिया गया था।

नई मसौदा नीति में कुछ अहम बिंदु प्रस्तावित किए गए हैं। जिसमें प्रीमियम ब्रांड्स को उपलब्ध कराना ताकि लोग हरियाणा या यूपी से शराब ना खरीदें। जोनिंग पॉलिसी लागू करना, जिससे रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या कम होगी और इन्हें मॉल व कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया जाएगा। आबकारी राजस्व में वृद्धि और अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के उपाय शामिल हैं।

आगे क्या हो सकता है?

यह प्रस्ताव फिलहाल प्रारंभिक चर्चा में है। विशेषज्ञों की मानें तो दिल्ली में बियर पीने की उम्र घटने से युवाओं को वैध रूप से शराब मिल सकेगी और अवैध कारोबार पर नियंत्रण संभव होगा। वहीं हाइब्रिड मॉडल से ग्राहक को बेहतर विकल्प भी मिलेंगे। अंतिम निर्णय अगले कुछ महीनों में पड़ोसी राज्यों की नीतियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Beer Bath: बियर से नहाने के फायदे क्या हैं, इस देश ने शुरू किया था ये ट्रेंड
लाइफस्टाइल
Benefits of bathing with beer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

एक्साइज ड्यूटी

लाइफस्टाइल

Published on:

12 Sept 2025 02:23 pm

Hindi News / Lifestyle News / दिल्ली में बियर पीने की उम्र घटाने पर चर्चा, जानिए बाकी राज्यों, शहरों में क्या है Age और Beer पीने का नियम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.