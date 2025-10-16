Diwali Rangoli Ideas: रंगों से भर दें घर का आंगन! दिवाली पर बनाए ये 5 आसान रंगोली

Diwali Rangoli Ideas: दिवाली रोशनी, मिठाइयों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन यह रंगों और रचनात्मकता का भी उत्सव है। हर साल दिवाली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली या रूप चौदस के दिन घर को सजाने की परंपरा होती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार, आंगन और पूजा स्थल को रंगोली से सजाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का स्वागत होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।