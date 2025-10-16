दिवाली पर खुशबूदार Candles से बचें! बढ़ सकता है कैंसर का खतरा, AIIMS डॉक्टर का खुलासा

सेंटेड कैंडल्स जलाने वालों में कई लोगों ने सेहत संबंधी परेशानियां बताई हैं, जैसे बार-बार सिर दर्द या चक्कर आना (वर्टिगो), आंखों में जलन या पानी आना, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश या सूखापन, नाक बंद रहना, छींक आना, छाती में भारीपन या टाइटनेस महसूस होना। ये सारे लक्षण हवा में मौजूद जहरीले कणों के कारण बढ़ते हैं। खासतौर पर पैराफिन वैक्स से बनी सस्ती कैंडल्स से ज्यादा टॉक्सिक गैसें और स्मोक निकलते हैं, क्योंकि इनमें निम्न गुणवत्ता वाले वैक्स, डाई और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का प्रयोग किया जाता है।