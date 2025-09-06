ट्रंप के आलीशान होटल में होगा 2026 का G-20 Summit, जान लें कितना एडवांस और महंगा है ये, एक रात के लगते हैं इतने पैसे

अगले साल G-20 Summit कहां होगा, इसकी घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर जानकारी देते हुए कहा कि यह सम्मेलन मियामी के पास स्थित उनके डोराल गोल्फ क्लब(Doral Golf Club) में आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस घोषणा के बाद यह बात लगभग तय है कि अगले साल G-20 Summit अमेरिका के मियामी में होगा।
इस बार यह प्रतिष्ठित G-20 Summit का आयोजन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आलीशान होटल में होने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह होटल कितना लक्जरी है, या इस होटल में रुकने के कितने पैसे लगते हैं?
यह लक्जरी होटल मियामी, फ्लोरिडा में स्थित है और इसे “Trump National Doral Miami” के नाम से जाना जाता है। यह होटल ट्रंप ऑर्गनाइजेशन की एक प्रमुख संपत्ति है, जो न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी गोल्फ कोर्स सुविधाएं भी दुनियाभर में मशहूर हैं। इसे अमेरिका के सबसे शानदार गोल्फ रिजॉर्ट्स में से एक माना जाता है।
Trump National Doral Miami होटल में ठहरना कोई आम बात नहीं है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां एक रात रुकने का किराया कमरे की श्रेणी पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य तौर पर स्टैंडर्ड रूम की कीमत लगभग 400USD (लगभग ₹33,000) प्रति रात से शुरू होती है। वहीं, लक्जरी सूट्स की कीमत 1000USD से 2500USD (₹83,000 से ₹2 लाख) तक जाती है। VIP मेहमानों के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल सुइट्स की कीमत तो इससे भी कहीं ज्यादा है।
यह होटल लगभग 800 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 700 से अधिक गेस्ट रूम्स, चार पेशेवर स्तर के गोल्फ कोर्स, हाई-एंड स्पा, पांच रेस्तरां, स्विमिंग पूल्स और बिजनेस कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। G-20 जैसे वैश्विक मंच के आयोजन के लिए यह होटल सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। जिसमें सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल मीटिंग टेक्नोलॉजी, और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी शामिल है।