ट्रंप के आलीशान होटल में होगा 2026 का G-20 Summit, जान लें कितना एडवांस और महंगा है ये, एक रात के लगते हैं इतने पैसे



इस बार यह प्रतिष्ठित G-20 Summit का आयोजन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आलीशान होटल में होने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह होटल कितना लक्जरी है, या इस होटल में रुकने के कितने पैसे लगते हैं?

यह लक्जरी होटल मियामी, फ्लोरिडा में स्थित है और इसे “Trump National Doral Miami” के नाम से जाना जाता है। यह होटल ट्रंप ऑर्गनाइजेशन की एक प्रमुख संपत्ति है, जो न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी गोल्फ कोर्स सुविधाएं भी दुनियाभर में मशहूर हैं। इसे अमेरिका के सबसे शानदार गोल्फ रिजॉर्ट्स में से एक माना जाता है।