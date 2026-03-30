क्या वाकई संभव है “डोपामाइन डिटॉक्स”? जानिए फोन की रील और स्क्रॉलिंग की लत के पीछे का असली सच

Dopamine Detox in Hindi: आजकल सोशल मीडिया पर डोपामाइन डिटॉक्स (Dopamine Detox) शब्द काफी ज्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। रील स्क्रॉल करते समय 10 में से 4-5 वीडियो आपको इससे जुड़ी दिख जाएंगी। किसी वीडियो में कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि फोन छोड़ दो, डोपामाइन डिटॉक्स अपने आप हो जाएगा, तो वहीं कोई इसके नुकसान के बारे में बता रहा है। ऐसे में आइए, Dr. Charvi Kalra से विस्तार से जानते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या होता है और यह हमारे शरीर पर क्या असर करता है।