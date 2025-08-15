Arjun Bark Water: रोज रात को पिएं अर्जुन की छाल का पानी, दिल रहेगा फिट और हेल्दी

Arjun Bark Water Benefits: हमारे रसोईघर और आस-पास कई के पेड़ों में ऐसी औषधियां छुपी हुई हैं, जिसका अंदाजा हमें नहीं होता। इनमें से एक है अर्जुन की छाल, जिसकी छाल को दिल का संरक्षक भी कहा जाता है। प्राचीन काल से आयुर्वेदाचार्य अर्जुन की छाल का इस्तेमाल दिल की बीमारियों को ठीक करने में, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए करते आ रहे हैं। माना जाता है कि अर्जुन की छाल को आप हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी में मिलाकर पीते हैं, तो यह दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों से समय रहते बचा सकता है। आइए बात करते हैं इसके रात में पीने के फायदे के बारे में।