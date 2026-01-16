16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Driver On Call: पार्टी करें बेफिक्र! शराब पीने के बाद इन 6 ऐप्स से बुलाएं अपना प्राइवेट ड्राइवर

Driver On Call: न्यू ईयर पार्टी हो या वीकेंड गेट-टुगेदर, शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। भारत में अब 'ड्रंक ड्राइवर' सेवाएं एक लाइफ सेवर बनकर उभरी हैं। जानिए कैसे ये स्टार्टअप्स सड़कों को सुरक्षित बना रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 16, 2026

drunk driver service India, Weekend party safety tips, Night party safety India

Drunk Driver Service Apps | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Driver On Call: आज के समय में नाइटलाइफ और सोशल ड्रिंकिंग युवाओं की लाइफस्टाल का हिस्सा बन चुकी है। अक्सर सोशल मीडिया पर पार्टियों के बाद नशे में लड़खड़ाते लोगों के वीडियो वायरल होते हैं, जो हंसी का विषय तो बनते हैं लेकिन इनके पीछे एक बड़ा खतरा छिपा होता है। शराब के नशे में खुद गाड़ी चलाना न केवल आपके लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे मासूमों के लिए भी जानलेवा है।

हादसों की कड़वी हकीकत- जयपुर और दिल्ली के वो खौफनाक केस

सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही कैसे हंसते-खेलते परिवारों को तबाह कर देती है, ये इन घटनाओं से समझा जा सकता है:

मानसरोवर का 'ऑडी कांड'- जयपुर के मानसरोवर में शराब के नशे में धुत कारोबारी दिनेश रणवां ने अपनी तेज रफ्तार ऑडी से 16 लोगों को रौंद दिया। पहले फॉर्च्यूनर में पार्टी की और फिर ऑडी से कोहराम मचाया। यह खौफनाक मंजर याद दिलाता है कि नशे में स्टीयरिंग थामना किसी की हत्या करने जैसा है।

दिल्ली का कंझावला केस- दिल्ली में नए साल की रात को हुआ वह हादसा कौन भूल सकता है, जहां नशे में धुत्त युवकों ने एक युवती को कई किलोमीटर तक घसीटा था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।

चीन का वो फोल्डिंग साइकिल वाला वीडियो और भारत की स्थिति

हाल ही में चीन का एक वीडियो खूब चर्चा में रहा, जिसमें एक प्रोफेशनल ड्राइवर फोल्डिंग साइकिल लेकर आता है, उसे कार की डिक्की में रखता है और नशे में धुत व्यक्ति को सुरक्षित घर पहुंचा देता है। वहां यह सर्विस इंश्योरेंस का हिस्सा है। भारत में भी अब ऐसे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं जो एक क्लिक पर आपकी कार के लिए 'सार्थी' (प्रोफेशनल ड्राइवर) प्रोवाइड़ करा देते हैं।

क्यों जरूरी है यह सर्विस?

  • प्रोफेशनल ड्राइवर के ऑपशन्स से नाइट टाइम एक्सीडेंट्स में करीब 17% तक की गिरावट देखी गई है।
  • नशे की हालत में सड़क पर कैब ढूंढना लूट या छेड़खानी जैसे खतरों का ड़र रहता है। अपनी कार में ड्राइवर के साथ जाना ज्यादा सेफ है।
  • 28 से 55 साल के लोग अब इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं ताकि वे बिना किसी स्ट्रेस के अपनी शाम एन्जॉय कर सकें।

आपकी मदद के लिए यहां कुछ ऐप्स दिए गए हैं

अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, तो इन मोबाइल ऐप्स को अपने फोन में जरूर रखें:

  • DriveU
  • DriversKart
  • DriveBud
  • Aap Ka Driver
  • Zuver
  • Party Hard Drivers

ये भी पढ़ें

Bridal Jewellery 2026: दुल्हन वही जो सबको भाए! एम्बेलिश्ड हाथफूल से लेकर ब्रेड ग्लैम तक, 2026 के सबसे हॉट ब्राइडल ट्रेंड्स
लाइफस्टाइल
Bridal Jewellery Trends, Bridal Jewellery trends 2026, Bridal jwellery images

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

16 Jan 2026 07:30 pm

Hindi News / Lifestyle News / Driver On Call: पार्टी करें बेफिक्र! शराब पीने के बाद इन 6 ऐप्स से बुलाएं अपना प्राइवेट ड्राइवर

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Gen-Z का सीधा फंडा मेंटल हेल्थ से समझौता नहीं, टॉक्सिक बॉस को तुरंत 'गुडबाय'

Gen Z resignation trend, Toxic boss survey India, Gen Z mental health at work, Gen Z survey
लाइफस्टाइल

Lipstick Hacks 2026: न्यूड, रेड या पिंक, लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के ये हैं असरदार हैक्स

Lipstick Base Tricks, Makeup Trends 2026, Beauty Hacks in Hindi,
लाइफस्टाइल

भारत के अलावा ये 9 देश भी शाकाहार के लिए मशहूर हैं, जहां यह जीवनशैली का अहम हिस्सा है

भारत में शाकाहार, Global Vegetarian Trends, शाकाहारी देश,
लाइफस्टाइल

Virat Kohli Property: अलीबाग में फिर किया निवेश, विराट कोहली–अनुष्का शर्मा ने 37 करोड़ में खरीदी 5 एकड़ जमीन

विराट कोहली प्रॉपर्टी, Virat Kohli Alibaug Property, विराट कोहली अलीबाग घर,
लाइफस्टाइल

सिर्फ लहंगा काफी नहीं, अपनी शादी को 'Insta-Worthy' बनाने के लिए अपनाएं ये लेटेस्ट एक्सेसरीज

Bridal Jewellery Trends, Bridal Jewellery trends 2026, Bridal jwellery images
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.