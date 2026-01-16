Driver On Call: पार्टी करें बेफिक्र! शराब पीने के बाद इन 6 ऐप्स से बुलाएं अपना प्राइवेट ड्राइवर

Drunk Driver Service Apps | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Driver On Call: आज के समय में नाइटलाइफ और सोशल ड्रिंकिंग युवाओं की लाइफस्टाल का हिस्सा बन चुकी है। अक्सर सोशल मीडिया पर पार्टियों के बाद नशे में लड़खड़ाते लोगों के वीडियो वायरल होते हैं, जो हंसी का विषय तो बनते हैं लेकिन इनके पीछे एक बड़ा खतरा छिपा होता है। शराब के नशे में खुद गाड़ी चलाना न केवल आपके लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे मासूमों के लिए भी जानलेवा है।
मानसरोवर का 'ऑडी कांड'- जयपुर के मानसरोवर में शराब के नशे में धुत कारोबारी दिनेश रणवां ने अपनी तेज रफ्तार ऑडी से 16 लोगों को रौंद दिया। पहले फॉर्च्यूनर में पार्टी की और फिर ऑडी से कोहराम मचाया। यह खौफनाक मंजर याद दिलाता है कि नशे में स्टीयरिंग थामना किसी की हत्या करने जैसा है।
दिल्ली का कंझावला केस- दिल्ली में नए साल की रात को हुआ वह हादसा कौन भूल सकता है, जहां नशे में धुत्त युवकों ने एक युवती को कई किलोमीटर तक घसीटा था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
हाल ही में चीन का एक वीडियो खूब चर्चा में रहा, जिसमें एक प्रोफेशनल ड्राइवर फोल्डिंग साइकिल लेकर आता है, उसे कार की डिक्की में रखता है और नशे में धुत व्यक्ति को सुरक्षित घर पहुंचा देता है। वहां यह सर्विस इंश्योरेंस का हिस्सा है। भारत में भी अब ऐसे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं जो एक क्लिक पर आपकी कार के लिए 'सार्थी' (प्रोफेशनल ड्राइवर) प्रोवाइड़ करा देते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य