Driver On Call: पार्टी करें बेफिक्र! शराब पीने के बाद इन 6 ऐप्स से बुलाएं अपना प्राइवेट ड्राइवर

Driver On Call: आज के समय में नाइटलाइफ और सोशल ड्रिंकिंग युवाओं की लाइफस्टाल का हिस्सा बन चुकी है। अक्सर सोशल मीडिया पर पार्टियों के बाद नशे में लड़खड़ाते लोगों के वीडियो वायरल होते हैं, जो हंसी का विषय तो बनते हैं लेकिन इनके पीछे एक बड़ा खतरा छिपा होता है। शराब के नशे में खुद गाड़ी चलाना न केवल आपके लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे मासूमों के लिए भी जानलेवा है।