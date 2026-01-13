13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Beauty Trends 2026: ​स्किन केयर या दिखावा? ‘फेशियल ड्राई ब्रशिंग’ करने से पहले पढ़ें ये खबर, वरना खराब हो सकती है स्किन

Beauty Trends: क्या फेशियल ड्राई ब्रशिंग सच में शार्प जॉलाइन दे सकती है? यहां जानिए सोशल मीडिया के इस नए ब्यूटी ट्रेंड के फायदे, नुकसान और इस्तेमाल करने का सही तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 13, 2026

Facial Dry Brushing benefits, Sharp Jawline beauty tips

Facial Dry Brushing For Glowing Skin | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Beauty Trends: 2026 में भी ब्यूटी हैक्स का क्रेज कम नहीं हुआ है। एंजाइम स्क्रब और फेस रोलर्स के बाद अब इंटरनेट पर 'फेशियल ड्राई ब्रशिंग' (Facial Dry Brushing) का ट्रेंड छाया हुआ है। इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि यह एक स्नैच्ड और शार्प जॉलाइन पाने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या यह सच में काम करता है या सिर्फ एक और सोशल मीडिया ट्रेंड है? आइए जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन (National Library Of Medicine) के शोध में फेशियल ब्रशिंग को लेकर क्या- क्या बातें बताई गई है।

​फेशियल ड्राई ब्रशिंग आखिर है क्या?

जर्नल के अनुसार, यह स्किन को एक्सफोलिएट करने का एक नेचुरल तरीका है। इसमें एक बहुत ही सॉफ्ट और सूखे ब्रश का यूज करते हुए फेस की डेड़ स्किन (Dead Skin) को हटाया जाता है। यह तरीका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर चेहरे को तुरंत फ्रेश लुक दे सकता है।

गुआ शा (Gua Sha) से कैसे है अलग?

अक्सर लोग इसे गुआ शा समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। ड्राई ब्रशिंग सूखी त्वची पर की जाती है, जबकि गुआ शा में तेल या सीरम लगाकर पत्थर (जैसे जेड या क्वार्ट्ज) से मसाज की जाती है। ड्राई ब्रशिंग एक्सफोलिएशन के लिए होता है, वहीं गुआ शा मसल्स को रिलैक्स करने के काम आता है।

​क्या इससे जॉलाइन शार्प होती है?

जर्नल में बताया गया है कि ड्राई ब्रशिंग से थोड़ी देर के लिए चेहरे की सूजन (Puffiness) कम हो सकती है, जिससे चेहरा एकदम डिफाइन दिख सकता है। लेकिन यह कोई परमानेंट सलूशन नहीं है। जॉलाइन का शेप आपकी बोन्स की बनावट और फैट पर निर्भर करता है। ब्रश सिर्फ लिम्फैटिक ड्रेनेज में हेल्प करके फेस पर टेम्पररी ग्लो दे सकता है।

​फायदे और सावधानी

  • यह डेड सेल्स हटाकर स्किन को ​ग्लोइंग और चमकदार बनाता है।
  • इससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है।
  • इसे गलत तरीके या हार्ड ब्रश यूज करने से स्किन पर रेडनेस, जलन और बारीक घाव हो सकते हैं। एक्ने, एक्जिमा या सेंसिटिव स्किन वालों को इससे बचना चाहिए।

​इस्तेमाल का सही तरीका (Step-by-Step)

  • हमेशा चेहरे के लिए बना सॉफ्ट ब्रश ही यूज करें।
  • चेहरा और ब्रश दोनों सूखे होने चाहिए।
  • गर्दन से शुरू कर जॉलाइन और फिर गालों की तरफ ऊपर की ओर (Upward Strokes) ब्रश चलाएं।
  • इसे 1-2 मिनट से ज्यादा न करें और सप्ताह में केवल 2-3 बार ही करें।
  • लास्ट में माइल्ड फेसवॉश से चेहरा धोकर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं।

ये भी पढ़ें

Lohri Outfit Ideas: लोहड़ी की महफिल लूट लेंगे ये 5 खूबसूरत सूट, फायर वाइब्स के साथ आपका लुक लगेगा सबसे रॉयल
लाइफस्टाइल
Traditional Lohri festive look, Lohri party wear suit 2026, Traditional Punjabi Look for Lohri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

13 Jan 2026 03:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Trends 2026: ​स्किन केयर या दिखावा? ‘फेशियल ड्राई ब्रशिंग’ करने से पहले पढ़ें ये खबर, वरना खराब हो सकती है स्किन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Weight Loss Diet: रागी, गेहूं और बेसन की रोटी में कौन-सी है सबसे बेस्ट?

Which Roti is Best for Weight Loss, Best Roti for Gym Diet, Indian Diet for Weight Loss,
लाइफस्टाइल

ड्राई से ग्लोइंग स्किन तक, तिल का तेल कैसे करता है कमाल?

Sesame Oil for Wrinkles, Sesame Oil for Fine Lines, Sesame Oil for Anti Ageing,
लाइफस्टाइल

सर्दियों में रूखी त्वचा को मॉइस्चराइज और निखारने के लिए आंवला फेस पैक अपनाएं

Amla Face Pack for Clear Skin, Amla Face Pack in hindi,amla face benefits,
लाइफस्टाइल

तिल-गुड़ की तरह रिश्तों में घुली रहे मिठास, लोहड़ी पर अपनों को कहें लख-लख बधाइयां

Happy Lohri Wishes 2026, lohri messages for Instagram,
लाइफस्टाइल

रात 2 बजे तक जागना और पेट की चर्बी... कहीं आप भी तो नहीं दे रहीं ब्रेस्ट कैंसर को दावत?

breast cancer awareness, breast cancer symptoms, breast cancer, Breast cancer treatment
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.