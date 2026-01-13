Beauty Trends 2026: ​स्किन केयर या दिखावा? ‘फेशियल ड्राई ब्रशिंग’ करने से पहले पढ़ें ये खबर, वरना खराब हो सकती है स्किन

Beauty Trends: 2026 में भी ब्यूटी हैक्स का क्रेज कम नहीं हुआ है। एंजाइम स्क्रब और फेस रोलर्स के बाद अब इंटरनेट पर 'फेशियल ड्राई ब्रशिंग' (Facial Dry Brushing) का ट्रेंड छाया हुआ है। इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि यह एक स्नैच्ड और शार्प जॉलाइन पाने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या यह सच में काम करता है या सिर्फ एक और सोशल मीडिया ट्रेंड है? आइए जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन (National Library Of Medicine) के शोध में फेशियल ब्रशिंग को लेकर क्या- क्या बातें बताई गई है।