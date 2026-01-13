Beauty Trends 2026: ​स्किन केयर या दिखावा? ‘फेशियल ड्राई ब्रशिंग’ करने से पहले पढ़ें ये खबर, वरना खराब हो सकती है स्किन

Facial Dry Brushing For Glowing Skin | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Beauty Trends: 2026 में भी ब्यूटी हैक्स का क्रेज कम नहीं हुआ है। एंजाइम स्क्रब और फेस रोलर्स के बाद अब इंटरनेट पर 'फेशियल ड्राई ब्रशिंग' (Facial Dry Brushing) का ट्रेंड छाया हुआ है। इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि यह एक स्नैच्ड और शार्प जॉलाइन पाने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या यह सच में काम करता है या सिर्फ एक और सोशल मीडिया ट्रेंड है? आइए जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन (National Library Of Medicine) के शोध में फेशियल ब्रशिंग को लेकर क्या- क्या बातें बताई गई है।
जर्नल के अनुसार, यह स्किन को एक्सफोलिएट करने का एक नेचुरल तरीका है। इसमें एक बहुत ही सॉफ्ट और सूखे ब्रश का यूज करते हुए फेस की डेड़ स्किन (Dead Skin) को हटाया जाता है। यह तरीका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर चेहरे को तुरंत फ्रेश लुक दे सकता है।
अक्सर लोग इसे गुआ शा समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। ड्राई ब्रशिंग सूखी त्वची पर की जाती है, जबकि गुआ शा में तेल या सीरम लगाकर पत्थर (जैसे जेड या क्वार्ट्ज) से मसाज की जाती है। ड्राई ब्रशिंग एक्सफोलिएशन के लिए होता है, वहीं गुआ शा मसल्स को रिलैक्स करने के काम आता है।
जर्नल में बताया गया है कि ड्राई ब्रशिंग से थोड़ी देर के लिए चेहरे की सूजन (Puffiness) कम हो सकती है, जिससे चेहरा एकदम डिफाइन दिख सकता है। लेकिन यह कोई परमानेंट सलूशन नहीं है। जॉलाइन का शेप आपकी बोन्स की बनावट और फैट पर निर्भर करता है। ब्रश सिर्फ लिम्फैटिक ड्रेनेज में हेल्प करके फेस पर टेम्पररी ग्लो दे सकता है।
