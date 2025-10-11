Patrika LogoSwitch to English

पहली बार किसी भारतीय महिला ने जीता Mrs Universe का ताज, जानिए कौन हैं शेरी सिंह!

Sherry Singh Biography: जानिए कौन हैं शेरी सिंह, जिन्होंने Mrs Universe 2025 का ताज जीतकर भारत को किया गौरवान्वित। पढ़ें उनकी बायोग्राफी, सफर और प्रेरक संदेश।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 11, 2025

Sherry Singh Biography

Sherry Singh Biography (photo- insta @sherriybhati)

Sherry Singh Biography: फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित Mrs Universe 2025 के मंच पर उस वक्त भारत का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब शेरी सिंह (Sherry Singh) ने इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खिताब को अपने नाम किया। जैसे ही उनके सिर पर क्राउन सजा और मंच पर भारतीय तिरंगा लहराया, वह पल सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं के सपनों की उड़ान बन गया।

कौन हैं शेरी सिंह?

शेरी सिंह पेशे से एंटरप्रेन्योर, मॉडल और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनकी शादी सिकंदर सिंह से हुई है और वे एक बेटे की माँ हैं। शेरी ने अपने करियर की शुरुआत फैशन और मॉडलिंग से की, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिली जब उन्होंने Mrs India 2025, जिसे UMB Pageants द्वारा आयोजित किया गया था, जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेरी सिंहमूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली हैं। उनका जन्म 24 मई 1990 को नोएडा (दिल्ली NCR) के पास स्थित छोटे से गांव मकौड़ा में गुर्जर समाज के एक साधारण परिवार में हुआ था। आज उनकी उम्र 35 वर्षहै। उनकी शिक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें बाकी प्रतियोगियों से अलग बनाया। वे लंबे समय से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस (Mental Health Awareness) और वुमन एम्पावरमेंट (Women Empowerment) जैसे विषयों पर काम कर रही हैं।

Mrs Universe 2025 जीतने का सफर

48वें एडिशन के Mrs Universe पेजेंट में दुनिया के 120 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस ग्लोबल स्टेज पर शेरी सिंह ने अपने आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और शालीनता से सभी का दिल जीत लिया। भारत की शेरी सिंह विजेता (Mrs Universe 2025) रहीं। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग की पहली रनर-अप, फिलीपींस की दूसरी रनर-अप, एशिया की तीसरी रनर-अप, रूस की चौथी रनर-अप, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करना शेरी की मेहनत और समर्पण का प्रमाण है।

शेरी सिंह का विजन और संदेश

जब मंच पर शेरी के सिर पर क्राउन रखा गया, तो उनकी आंखों में भावनाओं का सागर था। उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस महिला की है जिसने अपने सपनों के लिए सीमाओं को लांघने की हिम्मत की। असली सुंदरता आत्मविश्वास, दया और दृढ़ता में होती है।” शेरी ने साबित किया कि ब्यूटी पेजेंट केवल ग्लैमर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और बुद्धिमत्ता का मंच हैं। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और महिलाओं की स्वतंत्रता पर जोर देने के लिए किया।

UMB Pageants और भारत का गौरव

UMB Pageants की नेशनल डायरेक्टर उर्मिमाला बरुआ ने शेरी की जीत पर कहा कि हमें हमेशा शेरी पर विश्वास था। उनकी यह ऐतिहासिक जीत भारत के लिए गर्व का क्षण है और यह हर महिला के लिए प्रेरणा है जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहती है।” मनीला के मंच पर जब भारतीय तिरंगा ऊंचा लहराया, वह सिर्फ शेरी की व्यक्तिगत सफलता नहीं थी। बल्कि भारत की महिला शक्ति का विश्व स्तर पर सम्मान था।

Hindi News / Lifestyle News / पहली बार किसी भारतीय महिला ने जीता Mrs Universe का ताज, जानिए कौन हैं शेरी सिंह!

Diwali Fashion Tips: ऑफिस दिवाली पार्टी में दिखें स्टाइलिश! इन 5 बॉलीवुड दीवाओं से लें स्टाइलिंग टिप्स

Diwali outfit for office, office diwali party look, indo western dress for work,
फैशन

नेवी स्कूल में पढ़ी Mahieka Sharma कौन है, जिसके साथ करवा चौथ पर हार्दिक पांड्या ने शेयर किया फोटो

Who is Mahieka Sharma
लाइफस्टाइल

Post Diwali Detox Drink: खुशी-खुशी में ज्यादा खा लिए मिठाई? अब इन नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स से करें शरीर को साफ

Post Diwali detox drinks Diwali detox remedies Natural , detox drinks after festival
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth Celeb Look: “मेरा चांद मेरा…”, करवा चौथ पर दिखा बॉलीवुड दीवाज का स्टाइलिश अंदाज, देखें Photos

Karwa Chauth celeb looks from Bollywood,Karwa Chauth 2025, celebrity Instagram posts,
फैशन

Longest Name in the world: एक शख्स और 6 पेज का नाम! शादी में 20 मिनट लगे सिर्फ बोलने में, ये है 2310 नामों वाला इंसान

Longest Name in the world
लाइफस्टाइल
