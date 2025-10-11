पहली बार किसी भारतीय महिला ने जीता Mrs Universe का ताज, जानिए कौन हैं शेरी सिंह!

जब मंच पर शेरी के सिर पर क्राउन रखा गया, तो उनकी आंखों में भावनाओं का सागर था। उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस महिला की है जिसने अपने सपनों के लिए सीमाओं को लांघने की हिम्मत की। असली सुंदरता आत्मविश्वास, दया और दृढ़ता में होती है।” शेरी ने साबित किया कि ब्यूटी पेजेंट केवल ग्लैमर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और बुद्धिमत्ता का मंच हैं। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और महिलाओं की स्वतंत्रता पर जोर देने के लिए किया।