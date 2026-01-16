16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Gen- Z Survey: बोनस और तारीफ के दिन गए! अब ‘बॉस’ की इन गलतियों पर इस्तीफा थमा रहे हैं Gen-Z युवा, सर्वे में बड़ा खुलासा

Gen- Z Survey: सैलरी हाइक और बोनस के दिन गए। अब Gen Z को ऑफिस में कुछ और ही चाहिए। नौकरी डॉट कॉम के सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, आखिर क्यों 14% युवा एक साल में ही छोड़ रहे हैं नौकरी?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 16, 2026

Gen Z resignation trend, Toxic boss survey India, Gen Z mental health at work, Gen Z survey

Gen-Z New Job Culture | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Gen- Z Survey: आजकल के ऑफिसों में माहौल बदल चुका है। अगर आपको लगता है कि एक शाबाशी या थोड़ा सा बोनस देकर आप अपनी टीम के यूथ को खुश रख लेंगे, तो आप किसी गलतफहमी में हैं। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवा, जिन्हें हम Gen Z कहते हैं, उन्होंने कॉरपोरेट लाइफ के वहीं घिसे- पिटे कल्चर को पूरी तरह नकार दिया है। नौकरी डॉट कॉम के एक बड़े सर्वे (जिसमें 23,000 लोग शामिल थे) ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें सुनकर पुराने जमाने के मैनेजर्स के होश उड़ सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये नया ट्रेंड।

Gen Z Survey: हमें पैसा नहीं, पर्सनल ग्रोथ चाहिए

सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। सर्वे बताता है कि 81% Gen Z के लिए ऑफिस में मिलने वाले किसी भी इनाम या मेडल से ज्यादा जरूरी 'ग्रोथ' है। केवल 10% लोग ही है जो कैश बोनस के पीछे भाग रहे हैं। और उनमें से भी केवल 9% लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि ऑफिस में उनकी पब्लिकली तारीफ हो रही है या नहीं।

स्किल्स और कुछ नया सीखने की चाह (New Skills Learning)

आज के यूथ के लिए तरक्की का मतलब बड़ा केबिन या ऊंची कुर्सी नहीं है। 57% Gen Z का मानना है कि असली ग्रोथ तब है जब वे नई स्किल्स (Skills) सीखें। खासकर एनिमेशन, डिजाइन और विज्ञापन जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में 78% युवा चाहते हैं कि कंपनी उन्हें वर्कशॉप कराए और नए कोर्स सिखाएं। वे काम करने वाली मशीन बनने के जगह 'फ्यूचर रेडी' बनना चाहते हैं।

मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर, टॉक्सिक बॉस को 'बाय-बाय' (Toxic Work Culture)

  • Gen Z के लिए काम ही सब कुछ नहीं है। वे अपनी पर्सनल लाइफ और मेंटल पीस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं।
  • 34% युवाओं को खराब वर्क-लाइफ बैलेंस से सख्त नफरत है।
  • वे ऐसे मैनेजर के साथ काम नहीं करना चाहते जो हर छोटी बात पर रोक-टोक करें।
  • अगर माहौल 'टॉक्सिक' लगा या करियर रुकता हुआ दिखा, तो 14% युवा एक साल के अंदर ही रिजाइन कर देते हैं। (जबकि पुरानी पीढ़ी में यह सिर्फ 3% है)।

कंपनियों को बदलना होगा अपना तरीका

2030 तक भारत के ऑफिसों में 40% हिस्सा इसी पीढ़ी का होगा। तो इसलिए बात साफ है, अगर कंपनियों को बेस्ट टैलेंट बचाकर रखना है, तो उन्हें पुराने रिवॉर्ड सिस्टम छोड़कर फ्लेक्सिबल वर्किंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और लर्निंग पर ध्यान देना होगा। वरना ये यूथ स्टार्टअप्स या उन जगहों पर चले जाएंगे जहां उनकी वैल्यू की जाती है।

ये भी पढ़ें

क्या Gen Z से काम करवाना है मुश्किल? इस रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा 
जॉब्स
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

वर्क एंड लाइफ

Published on:

16 Jan 2026 05:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / Gen- Z Survey: बोनस और तारीफ के दिन गए! अब ‘बॉस’ की इन गलतियों पर इस्तीफा थमा रहे हैं Gen-Z युवा, सर्वे में बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Lipstick Hacks 2026: न्यूड, रेड या पिंक, लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के ये हैं असरदार हैक्स

Lipstick Base Tricks, Makeup Trends 2026, Beauty Hacks in Hindi,
लाइफस्टाइल

भारत के अलावा ये 9 देश भी शाकाहार के लिए मशहूर हैं, जहां यह जीवनशैली का अहम हिस्सा है

भारत में शाकाहार, Global Vegetarian Trends, शाकाहारी देश,
लाइफस्टाइल

Virat Kohli Property: अलीबाग में फिर किया निवेश, विराट कोहली–अनुष्का शर्मा ने 37 करोड़ में खरीदी 5 एकड़ जमीन

विराट कोहली प्रॉपर्टी, Virat Kohli Alibaug Property, विराट कोहली अलीबाग घर,
लाइफस्टाइल

सिर्फ लहंगा काफी नहीं, अपनी शादी को 'Insta-Worthy' बनाने के लिए अपनाएं ये लेटेस्ट एक्सेसरीज

Bridal Jewellery Trends, Bridal Jewellery trends 2026, Bridal jwellery images
लाइफस्टाइल

Javed Akhtar Birthday: दिल टूटा है? तो पढ़िए जावेद अख़्तर की ये पंक्तियां, जो आंसू को भी मुस्कान में बदल दें

Javed Akhtar Poetry, Javed Akhtar original quotes in Hindi,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.