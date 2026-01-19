Ghee For Hair: बालों में घी लगाना फायदेमंद है या नुकसानदेह? इस्तेमाल से पहले जान लें ये 3 जरूरी सावधानियां

Ghee For Hair: अक्सर हम अपनी 'परफेक्ट सेल्फी' क्लिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हमारे बिखरे और उड़े-उड़े बाल (Frizzy Hair) विलेन बनकर हमारी सारी मेहनत खराब कर देते हैं। फ्रिजी बाल न केवल लुक बिगाड़ते हैं, बल्कि यह इस बात को भी दिखाते हैं कि आपके बालों में नमी की भारी कमी है। ऐसे में दादी-नानी के नुस्खों में 'घी' को सबसे कारगर माना गया है। आइए जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library Of Medicine) में इसके बारे में क्या बताया गया है।