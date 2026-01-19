Ghee For Hair: बालों में घी लगाना फायदेमंद है या नुकसानदेह? इस्तेमाल से पहले जान लें ये 3 जरूरी सावधानियां

Benefits Of Ghee For Hair | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Ghee For Hair: अक्सर हम अपनी 'परफेक्ट सेल्फी' क्लिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हमारे बिखरे और उड़े-उड़े बाल (Frizzy Hair) विलेन बनकर हमारी सारी मेहनत खराब कर देते हैं। फ्रिजी बाल न केवल लुक बिगाड़ते हैं, बल्कि यह इस बात को भी दिखाते हैं कि आपके बालों में नमी की भारी कमी है। ऐसे में दादी-नानी के नुस्खों में 'घी' को सबसे कारगर माना गया है। आइए जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library Of Medicine) में इसके बारे में क्या बताया गया है।
जर्नल के अनुसार, जब बालों की नेचुरल चिकनाहट खत्म हो जाती है, तो वे रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। वहीं, जब बालों की बाहरी परत (क्यूटिकल) खुल जाती है, तो हवा की नमी बालों के अंदर घुसकर उन्हें फुला देती है, जिससे बाल बिखरे हुए नजर आते हैं। बार-बार शैम्पू, हीट स्टाइलिंग और हार्ड वॉटर इसके मेन कारण है।
घी में मौजूद विटामिन A और फैटी एसिड्स बालों की बाहरी लेयर पर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। इससे बाल टेम्पररी तौर पर मुलायम और चमकदार दिखने लगते हैं।
घी को और असरदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल और नारियल तेल मिलाया जा सकता है। इस मिक्सचर को सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाएं। इसे आप इलाज के बजाय एक पोषण की तरह देखें। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली हैं, तो पैच टेस्ट जरूर करें ताकि किसी भी तरह के ब्रेकआउट्स से बचा जा सकें।
