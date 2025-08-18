Ginger Water Side Effects: अदरक पानी पीना सेहत को पहुंचा सकता है ये 5 तरह की हानि

Ginger Water Side Effects: अदरक सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। यह पाचन को हेल्दी रखने से लेकर इम्युनिटी बढ़ाने तक में काफी असरदार है। आजकल हर कोई अपनी डेली डाइट में अदरक पानी को शामिल कर रहा है।लेकिन हर चीज का अधिक सेवन नुकसान का कारण भी बन सकता है, खासकर कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए। इस लेख में जानेंगे कि अदरक पानी का सेवन किन स्वास्थ्य समस्याओं में करने से परहेज करना चाहिए।