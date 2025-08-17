Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Cinnamon Water Benefits At Night: रोज रात को दालचीनी का पानी पीने से हो सकते है ये हेल्थ बेनिफिट्स

Cinnamon Water Benefits At Night: क्या आपको मालूम है कि अगर रात में दालचीनी और गुनगुना पानी पिया जाए, तो शरीर को क्या लाभ मिल सकता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं रात में दालचीनी का पानी पीने के आश्चर्यजनक फायदे और इसे पीने का सही तरीका।

भारत

MEGHA ROY

Aug 17, 2025

cinnamon water benefits , cinnamon water benefits at night , Lifestyle news,
Cinnamon water before bed Health Benefits फोटो सोर्स – Freepik

Cinnamon Water Benefits At Night: दालचीनी सिर्फ एक मसाले के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि लोगों के बदलते लाइफस्टाइल का भी हिस्सा बन रही है। दालचीनी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है। यह स्वास्थ्य लाभों से लेकर त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने तक के लिए इस्तेमाल की जाती है। अधिकतर लोग दालचीनी को गुनगुने पानी में डालकर पीने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर रात में दालचीनी और गुनगुना पानी पिया जाए, तो शरीर को क्या लाभ मिल सकता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं रात में दालचीनी का पानी पीने के आश्चर्यजनक फायदे और इसे पीने का सही तरीका।

Cinnamon Water: रात में दालचीनी का पानी पीने के फायदे

वजन घटाने में सहायक

दालचीनी का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए यह एक बेहतरीन होम रेमेडी है।

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ठंड, खांसी-जुकाम जैसी छोटी-मोटी परेशानियों से बचाव करने में दालचीनी का पानी कारगर है।

ब्लड शुगर को रखे संतुलित

दालचीनी को प्राकृतिक ब्लड शुगर नियंत्रक माना जाता है। रात में इसका पानी पीने से सुबह तक ग्लूकोज़ का स्तर बैलेंस रहता है। डायबिटीज़ से जूझ रहे लोगों या जिनमें इसका रिस्क है, उनके लिए यह बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।

पाचन को बनाए दुरुस्त

अगर अक्सर गैस, अपच या पेट भारी होने की समस्या रहती है तो दालचीनी का पानी रामबाण है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और खाने को आसानी से पचने में मदद करता है। रात में इसे पीने से अगली सुबह पेट हल्का और आरामदायक महसूस होता है।

दिल की सेहत के लिए अच्छा

दालचीनी का पानी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इससे खून का संचार बेहतर होता है और हृदय रोगों का खतरा घटता है। नियमित सेवन से दिल की मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं।

Dalchini Water Benefits: दालचीनी का पानी बनाने का तरीका

  • एक गिलास पानी उबाल लें।
  • इसमें करीब 1 इंच दालचीनी की छाल डालें।
  • 5 से 7 मिनट तक पानी को उबलने दें।
  • इसे छान लें और हल्का गुनगुना होने तक ठंडा करें।
  • रात को सोने से 30 मिनट पहले इस पानी को पिएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

image

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

17 Aug 2025 02:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Cinnamon Water Benefits At Night: रोज रात को दालचीनी का पानी पीने से हो सकते है ये हेल्थ बेनिफिट्स

