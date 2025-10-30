Guru Nanak Jayanti 2025: सिख धर्म की नींव रखने वाले गुरु की जयंती पर जानें इनसे जुड़ी 10 रोचक बातें

Guru Nanak Dev Ji Jayanti 2025: गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु, जिनकी शिक्षाएं और जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी जयंती, जिसे गुरु नानक जयंती या गुरुपुरब के रूप में मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व न केवल सिख समुदाय के लिए, बल्कि सभी के लिए एकता, प्रेम और मानवता का संदेश लेकर आता है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से समाज में समानता, भक्ति और सच्चाई का मार्ग दिखाया। आइए, इस गुरु नानक जयंती पर उनके जीवन से जुड़ी 10 रोचक और प्रेरणादायक बातों को जानते हैं।