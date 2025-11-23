Gut Cleanse Foods: पेट की सफाई और स्मूद डाइजेशन के लिए ट्राई करें ये 10 फाइबर रिच ऑप्शंस

Gut Cleanse Foods: अगर आपका पेट अक्सर भारी महसूस होता है, बार-बार कब्ज़ परेशान करती है या डाइजेशन स्लो लगता है, तो डाइट में थोड़े से बदलाव से बड़ा फर्क आ सकता है। हाई-फाइबर फूड्स आंतों की सफाई करने, टॉक्सिन बाहर निकालने और गट हेल्थ को रीसेट करने में बेहद मददगार माने जाते हैं। ऐसे में रोजाना फाइबर-पैक्ड फूड्स शामिल करने से बाउल मूवमेंट स्मूद होता है और पेट पूरे दिन हल्का महसूस होता है। इसलिए अगर आप नेचुरल तरीके से डाइजेशन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये 6 फाइबर रिच ऑप्शंस आपकी डेली डाइट में जरूर होने चाहिए।