Top 5 Fermented Drinks for Gut Health : आंत की सेहत के लिए बेहतरीन फर्मेन्टेड ड्रिंक्स

बिना पाश्चुरीकृत अचार से बना, कच्चा फर्मेन्टेड अचार का नमकीन घोल, जिसे अचार का रस भी कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस और कार्बनिक अम्लों से भरपूर होता है जो पाचन में सहायक होते हैं। यह मांसपेशियों में ऐंठन को कम करने, हाइड्रेशन बनाए रखने और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के साथ-साथ अन्य लाभों में भी मदद करता है। सिरके में संरक्षित किए गए अचार के इस्तेमाल से सावधान रहने की सलाह दी, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है और ये लंबे समय तक गैस्ट्रिक कैंसर के खतरे से जुड़े होते हैं।