Top 5 Fermented Drinks for Gut Health : आंत की सेहत के लिए बेहतरीन फर्मेन्टेड ड्रिंक्स

Fermented Drinks for Gut Health : फर्मेन्टेड ड्रिंक्स लंबे समय से न केवल आंत के स्वास्थ्य (Gut Health) को बेहतर बनाने और पाचन में सहायता के लिए पसंद किए जाते रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम, विटामिन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ को को बढ़ाते हैं। ये सदियों से कई संस्कृतियों का हिस्सा रहे हैं। अब आधुनिक विज्ञान भी इनके स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि कर रहा है।
एक पारंपरिक तीखा, मलाईदार पेय जो अपने ताजा स्वाद के लिए पसंद किया जाता है। इसमें लैक्टोकोकस लैक्टिस होता है, जिसका उपयोग फर्मेन्टेड प्रक्रिया में किया जाता है जो इसे खट्टा स्वाद और गाढ़ापन देता है। छाछ पचाने में आसान होती है और कब्ज व दस्त को रोकने में मदद करती है।
कार्बनिक अम्लों और जीवित सूक्ष्मजीवों से भरपूर एक फर्मेन्टेड चाय जो गट के स्वास्थ्य (Gut Health) के लिए अच्छी मानी जाती है। इस हल्के फिजी पेय में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन कम करने, वजन घटाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
मिसो ब्रोथ फर्मेन्टेड सोयाबीन से बनाया जाता है और इसमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक फाइबर होते हैं, जो कई स्वास्थ्य लाभ देतेकरते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर इसकी फर्मेन्टेड प्रक्रिया पाचन को बढ़ाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार और बीमारियों से लड़ने के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इस पेय में मौजूद प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक तत्व अच्छे बैक्टीरिया के विकास में सहायक होते हैं।
बिना पाश्चुरीकृत अचार से बना, कच्चा फर्मेन्टेड अचार का नमकीन घोल, जिसे अचार का रस भी कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस और कार्बनिक अम्लों से भरपूर होता है जो पाचन में सहायक होते हैं। यह मांसपेशियों में ऐंठन को कम करने, हाइड्रेशन बनाए रखने और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के साथ-साथ अन्य लाभों में भी मदद करता है। सिरके में संरक्षित किए गए अचार के इस्तेमाल से सावधान रहने की सलाह दी, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है और ये लंबे समय तक गैस्ट्रिक कैंसर के खतरे से जुड़े होते हैं।
केफिर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोबायोटिक युक्त पेय पदार्थों में से एक है, जिसमें 30 से ज्यादा विभिन्न प्रोबायोटिक स्ट्रेन होते हैं जो आंत के माइक्रोबायोम की विविधता को बढ़ावा देते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर इस पेय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, यह सूजनरोधी है और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यह कैंसर के खतरे को भी कम करने में मदद कर सकता है और आम तौर पर अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद होता है।