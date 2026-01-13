Happy Lohri 2026 Wishes: पुरानी कड़वाहट जल जाए अग्नि में, तिल-गुड़ संग रिश्तों में घुले प्यार , लोहड़ी दी लख-लख बधाइयां

Happy Lohri 2026 Wishes&Quotes:13 जनवरी को मनाया जाने वाला लोहड़ी का पर्व सर्दियों की ठिठुरन के बीच खुशियों की गर्माहट लेकर आता है। इस दिन अग्नि के चारों ओर घूमते हुए लोग पुरानी कड़वाहट को आग में जलाकर नए रिश्तों, नई उम्मीदों और नए प्यार की शुरुआत करते हैं। तिल-गुड़ की मिठास जैसे रिश्तों में घुल जाए, यही है लोहड़ी का असली संदेश। अपनों के साथ हंसी-खुशी, लोकगीतों और ढोल की थाप के बीच मनाया जाने वाला यह त्योहार समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। लोहड़ी दी लख-लख बधाइयां!