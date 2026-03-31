Toilet Paper Side Effects: कहीं आप भी टॉयलेट पेपर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे? डॉक्टर ने बताया क्यों है खतरनाक और क्या है सफाई का सही तरीका

Toilet Paper Side Effects: आजकल लोग फिटनेस के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आदतों पर ध्यान दिया है? जिस टॉयलेट पेपर को आप सफाई के लिए सबसे अच्छा मानते हैं, वही आपकी सेहत का दुश्मन बन सकता है। हाल ही में मेल रॉबिंस पॉडकास्ट (Mel Robbins Podcast) में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की मशहूर डॉक्टर तृषा पसरिचा ने एक ऐसी बात कही है जिससे आप भी इस पेपर का इस्तेमाल बंद कर देंगे। डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ टॉयलेट पेपर के भरोसे रहना आपकी स्किन और हाइजीन के लिए बहुत गलत है। आइए जानते हैं डॉक्टर ने क्या-क्या जरूरी बातें बताई हैं।