Modern Lifestyle Diseases: 40 से पहले हार्ट अटैक और 30 में बीपी की गोली? युवाओं की मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए डॉक्टर का बड़ा अलर्ट

Modern Lifestyle Diseases: आजकल जिसको देखो वहीं थकान, शरीर में दर्द और खराब फिटनेस को नॉर्मल मानने लगा है। हमें लगता है कि ऑफिस से आने के बाद पीठ दुखना या थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना तो सबको होता है, लेकिन मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनन वोरा कहते हैं कि यह बहुत गलत है। डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई वीडियो में बताया है कि शरीर का इस तरह से साथ छोड़ना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर आपका शरीर भी किसी भारी काम को करने में संघर्ष कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आप नॉर्मल नहीं, बल्कि अस्वस्थ हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।