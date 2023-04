7 ऐसे तरीके जिनसे डॉक्टर हार्ट प्रोब्लेम्स को डायग्नोस और उनका ट्रीटमेंट करते हैं

Healthy Lifestyle : हार्ट डिजीज का इलाज अगर सही समय पर किया जाए तो बीमारी से जुड़े सिम्पटम्स को कम किया जा सकता है और हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ने से रोका जा सकता है। डॉक्टर हार्ट डिजीज के इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट करते है उनमें लाइफस्टाइल चेंजेज, दवाइयां, मेडिकल टेस्ट्स और कुछ मामलों में सर्जिकल प्रोसीजर शामिल हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं इन ट्रीटमेंट्स के बारे में।

