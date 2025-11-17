Patrika LogoSwitch to English

Healthy Lifestyle Tips: आज की भागदौड़ में फिट रहना मुश्किल? अपनाएं ये 5 आसान हेल्थ हैबिट्स

Healthy Lifestyle Tips: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खुद को फिट रखना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। काम, परिवार और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच सेहत सबसे पीछे छूट जाती है। लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को बेहतर बना सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 17, 2025

Healthy Living Tips, Daily Wellness Habits, Quick Health Tips,

Healthy Habits to Follow|फोटो सोर्स –Freepik

Healthy Lifestyle Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना एक चुनौती बन गया है। लगातार बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या और गलत खाने की आदतें हमारी सेहत को धीरे-धीरे कमजोर करती हैं। लेकिन सेहत सुधारने के लिए हमेशा भारी मेहनत या बड़ी लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत नहीं होती। कुछ छोटी, आसान और लगातार अपनाई जाने वाली आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं।इसी बात को ध्यान में रखते हुए, Harvard Health Publishing ने अपनी रिपोर्ट में पांच ऐसी सरल हेल्थ हैबिट्स बताई हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना अतिरिक्त मेहनत के अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं।

साफ-सुथरा और प्राकृतिक भोजन अपनाएं

आजकल बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में तरह-तरह के प्रिजर्वेटिव, कृत्रिम रंग और मिलावट पाई जाती है, जो धीरे-धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कोशिश करें कि आपकी थाली ज्यादातर प्राकृतिक और बिना प्रोसेस किए हुए खाद्य पदार्थों से भरी हो जैसे ताजी सब्जियां, मौसमी फल, अनाज, दालें और मेवे। ऐसा भोजन न सिर्फ वजन को नियंत्रित रखता है बल्कि दिल की बीमारियों और डायबिटीज जैसी समस्याओं के खतरे को भी कम करता है।

रोजाना शरीर को सक्रिय रखें

आधुनिक जिंदगी ने हमारी दिनचर्या को इतना आसान बना दिया है कि अधिकतर समय हम बैठे ही रहते हैं। लेकिन छोटी-छोटी आदतें आपको सक्रिय रखने में बड़ा योगदान दे सकती हैं। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लें, छोटी दूरी पैदल तय करें या फिर मीटिंग के दौरान थोड़ा-बहुत टहलते रहें। ये छोटे बदलाव आपकी फिटनेस को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखते हैं।

नींद को प्राथमिकता दें

अच्छी नींद सिर्फ आराम का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की बुनियाद है। आमतौर पर 7 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है, लेकिन नींद की गुणवत्ता इससे भी ज्यादा मायने रखती है। गहरी और पूरी नींद शरीर को ऊर्जा देती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, दिमाग की कार्यक्षमता सुधारती है और आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनाती है। इसलिए नींद को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में सबसे ऊपर रखें।

मन को शांत रखना सीखें

हमारा मन और शरीर दोनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब मन तनाव में रहता है, तो उसका असर सीधे शरीर पर दिखाई देता है। रोज कुछ मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों या विचारों पर ध्यान देना तनाव कम करता है, मूड को संतुलित रखता है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है।

हानिकारक तत्वों से बचाव करें


स्वस्थ रहने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने शरीर को बाहरी जहरीले तत्वों से बचाएं। साफ पानी पिएं, प्रदूषित जगहों पर मास्क पहनें, और दूषित भोजन या पानी से दूरी बनाए रखें। साथ ही अपने आसपास की सफाई और पर्यावरण की देखभाल करना भी आपकी सेहत को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाता है।

Updated on:

17 Nov 2025 12:39 pm

Published on:

17 Nov 2025 12:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Healthy Lifestyle Tips: आज की भागदौड़ में फिट रहना मुश्किल? अपनाएं ये 5 आसान हेल्थ हैबिट्स

