Less Sleep At Night: रात को नींद कम? आपके मेटाबॉलिज्म से लेकर वजन तक सब गड़बड़ा सकता है

Less Sleep At Night: हमारी तेज-तर्रार मॉडर्न लाइफ में रात की कम नींद सिर्फ थकान ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके शरीर का पूरा संतुलन बिगाड़ सकती है। जब नींद पूरी नहीं होती, तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, बार-बार भूख लगती है और वजन भी तेजी से बढ़ सकता है। लंबे समय तक ऐसा चलता रहे तो शरीर तनाव, हार्मोनल गड़बड़ी और लो एनर्जी का शिकार होने लगता है। इसलिए अगर आप भी देर रात तक जागने की आदत में फंसे हुए हैं, तो सावधान हो जाइए कम नींद आपके हेल्थ गोल्स को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है।